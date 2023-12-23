“بضاعتهم رُدَّت إليهم” القسَّام تعلن تدمير 5 دبابات بصاروخين إسرائيليين، وتُكبِّد الاحتلال خسائر كبيرة في جباليا وجحر الديك

أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنَّ تهديد “مجرم الحرب” وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت باقتراب جيشه “المهزوم” من قتل قادة المقاومة هو تهديد “فارغ المضمون.. يُعبِّر عن “فشله الذريع” ويهدف إلى “تسويق إنجازات وهمية” حسب تعبيرها، يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد لبدء “المرحلة الثالثة” من الحرب على غزة، التي تشمل “إنهاء المناورات البرية”، نجوم مصرية والتفاصيل.

مقاتل ودبابة وصاروخ المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

معالم المرحلة الثالثة للحرب على غزة

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، قولها إن المرحلة الثالثة تشمل عدداً من النقاط وهي على الشكل التالي:

إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة. تخفيض القوات، وتسريح القوات الاحتياطية. العودة لاعتماد أسلوب اللجوء إلى الغارات الجوية. إقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وبينما زعمت الهيئة أن الجيش الصهيوني يسيطر على معظم المناطق شمال قطاع غزة، اعترفت في الوقت نفسه أنَّ الجيش الذي بدأ بسحب عدد من الألوية والكتائب من غزة لا زال يواجه صعوبات كبيرة جنوب القطاع.

طرد السفير الاسرائيلي بسبب شتمه للحاضرين بالجلسة . . بعد التصويت بـــ 120 صوت لوقف اطلاق النار في غزة ،كما ان الأمن طلب منه بطاقته " هويته " وخرج كلص مجرم وقع في يد الشرطة في مشهد يليق بمندوب حكومة أرتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين الابرياء!

pic.twitter.com/NejOTd96k6 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 22, 2023

حزب الله يستهدف ثكنة العباد ومواجهات في طولكرم

ميدانياً شهد اليوم مجموعة واسعة من العمليات في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وكان منها:

نشر حزب الله اللبناني تسجيلاً مصوراً وثَّق استهدافه لثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين لجيش الاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

أكَّدت كتيبة طولكرم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكُّنها من تحقيق إصابات مباشرة إثر استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال الصهيوني عند بوابة الكرك في دير الغصون شمال طولكرم.

نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح تسجيلاً مصوراً يوثِّق استهداف مقاومين فلسطينيين من عدة فصائل حاجز تسانعوز العسكري غرب مدينة طولكرم، كما استهدفت الكتائب نقاطاً لقوات الاحتلال الصهيوني عند حاجز الطيبة وأوقعت إصابات في صفوفها.

تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال التي اقتحمت اليوم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

استهدفت المقاومة مستوطنة كفار عزة الإسرائيلية في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

“كـ.ـتائب شـ.ـهداء الأقـ.ـصى” تنشر تسجيلا مصورا يظهر استهداف مقاتلو الفصائل الفلسطينية لحاجز تسانعوز الإسرائيلي غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/k2NkZQ4T4j — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 23, 2023

مكبرات الصوت في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا تدعو للتصدي لاقتحام الاحتلال المستمر. pic.twitter.com/PLXutqUpPE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2023

"حـ.ـزب الله" ينشر تسجيلا مصورا يوثق استهدافه ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الفلسطينية اللبنانية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ZjMDQWumaP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 22, 2023

بضاعة الصهاينة رُدَّت إليهم

في قطاع غزة، ردَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام بضاعة جيش الاحتلال الصهيوني إليه عندما كشفت أنَّ مجاهديها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أنَّ الاحتلال الصهيوني كان قد أطلق الصاروخين باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة إلَّا أنَّهما لم ينفجرا، وقامت القسام بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال في جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما، حيث تمَّ تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها، كما كشفت “القسام” أنَّ أحد مقاتليها قتل 4 جنود صهاينة من مسافة صفر في حي القصاصيب بالمخيم.

يأتي ذلك فيما تستمر الفسام بتكبيد قوات الاحتلال الصهيوني التي تحاول التوغَّل منذ شهر في مخيم جباليا وجباليا البلد خسائر كبيرة في العتاد والآليات والجنود، وأعلنت القسام أنَّها تتصدى منذ أمس الجمعة للقوات التي تحاول التوغل في المخيم، مشيرة إلى أنَّها استخدمت أيضاً عبوات العمل الفدائي، وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، و”تي بي جي” المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعت اليوم عدداً كبيراً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

القسام تكبِّد العدو الصهيوني خسائر فادحة في جحر الديك

وأكَّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام قتل جميع أفراد 4 جيبات عسكرية صهيونية في كمين محكم بجحر الديك شمال قطاع غزة وذلك بتفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع، مضيفة أنَّ مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة “الياسين 105” مشيرة إلى أنَّها استهدفت قوات نجدة وإخلاء في منطقة العملية، كما فجر أخرون عين نفق في قوة صهيونية خاصة وتمكنوا من إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

عاجل | "القسام":

– "قتلنا جميع أفراد 4 جيبات للعدو في كمين محكم بجحر الديك في تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع"

– "دمرنا دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105 واستهدفنا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية" pic.twitter.com/A0iRMLJM1i — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 23, 2023

من جانبها أعلنت سرايا القدس أنَّها قصفت آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح بوابل من قذائف الهاون وأوقعت فيها إصابات محققة، وأشارت إلى أنَّ مقاتليها دكوا حشوداً إسرائيلية عسكرية بمحيط منطقة أم المهد شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.