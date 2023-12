بسعادة الطفل وهو يلهو بلعبته… زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

تداول عدد من المواقع ووسائل الإعلام الصور الخاصة بقيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق “ هواسونغ- 18“، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب تمتلكه بيونغ يانغ وذلك تحت إشراف كيم جونغ- أون الذي أشرف شخصيا على أعمال إطلاق الصاروخ.

حيث أوضحت الصور مدى السعادة الكبيرة التي ظهرت جليا على الزعيم الكوري كيم جونج خلال إطلاق الصاروخ، وشبه البعض أن ملامحه تشبه الطفل الصغير وهو يلهو ببعض ألعابه وليس زعيم يطلق صاروخ قادر الوصول إلى أكبر الدول في العالم.

إشراف كيم جوانج على إطلاق الصاروخ

وفي تصريح لوسائل الإعلام في بيونغ يانغ فإن عملية إطلاق الصاروخ فقد تمت بالكامل تحت إشراف زعيمها كيم جونغ أون وتابع تجربة إطلاق الصاروخ“ هواسونغ- 18“، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ذو قوة تدميرية رهيبة تمتلكه بيونغ يانغ.

بيان أمريكي ياباني كوري مشترك

وخلال بيان مشترك أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، القيام بتفعيل خطة عمل قادرة خلال السنوات المتتالية، من تعقل وتتبع ومتابعة صواريخ كوريا الشمالية.

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن هذا الصاروخ البالستي الذي تم اختباره من قبل كوريا الشمالية تحت إشراف زعيمها جونج، هو من نوعية الصواريخ والفئات العابرة للقارات.

اليابان… الصاروخ يمتلك القدرة للوصول لجميع الأراضي الأمريكية

وأشار شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني إن هذا“ الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة من جانب كوريا الشمالية، ويمتك القدرة التي تمكنه من زيادة مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مساره ووزن الرأس الحربي الذي يحمله، وبالتالي ستكون الأراضي الأمريكية بأكملها ضمن نطاقه في هذه الحالة، لذا يجب أن يكون للجميع دوارا في هذا الأمر.

وأضاف شينغو مياكي أن الصاروخ حلق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر.

وتابع نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني“ يقدر أن الصاروخ حلق لمدة 73 دقيقة، وفي حوالي الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) تم سقوطه في بحر اليابان شمال”.

من جانبه فقد اعتبر فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الاثنين أن تعدد وتكرر عمليات إطلاقات الصواريخ من جانب كوريا الشمالية أصبحت ظاهرة تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديد للسلم والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع.