بسب غزة مطربة عالمية تقاطع المنتجات الإسرائيلية

أعلنت المطربة النرويجية العالمية الشهيرة أورورا مقاطعتها لعدد من العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السر وراء .. يوم آخر بدون

وقد نشرت أورورا منشورا بعنوان “يوم آخر بدون …” عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن قرارها بمقاطعة عدد من العلامات التجارية المعروفة، والتي تستخدم أرباحها لدعم النشاط الاقتصادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

قلق كبير من الوضع الراهن

وأعربت أورورا عن قلقها العميق إزاء الوضع القائم في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، واعتبرت أن دعم الشركات للاحتلال الإسرائيلي يساهم في تعزيز الاستمرارية والهيمنة الاقتصادية لها، ويعرقل كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة بالمنطقة.

المقاطعة خطوة نحو الوعي والتحرك ضد الظلم

تعتبر أورورا فنانة تحظى بشعبية كبيرة ولها متابعة واسعة النطاق وبالتالي فإن إعلانها عن هذه المقاطعة يعد خطوة نحو الوعي والتحرك الفني في مواجهة الظلم والانتهاكات، وتنضم بذلك إلى قائمة الفنانين والشخصيات العامة الذين يدعمون حركة مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها والعمل نحو تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.