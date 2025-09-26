أخبار عالمية

بسبب غزة.. توترات وغضب بالجملة داخل البرلمان الإيطالي.. فما القصة؟

آياتي خيري

يبدو أن ماتمر به فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، إنتقل ليؤثر على ساحات مجلس النواب الإيطالي، حيث شهد مجلس النواب الإيطالي توترات حادة في جلسته الأخيرة عندما دار نقاش حاد بين الائتلاف الحكومب والمعارضة بشأن أحداث غزة، إضافة إلى احتجاجات أمس الاثنين في العديد من المدن الإيطالية، والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف، ما أسفر عن إصابة عشرات من عناصر الشرطة في ميلانو.

شرط إسرائيل لوقف الحرب على غزة

وقالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن جالياتسو دي بيجنامي، النائب عن حزب “إخوة إيطاليا” بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، طالب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بتقديم تقرير حول الأحداث، معربا عن تضامنه مع قوات الأمن ، وقال : “هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لشن هجوم على المؤسسات”.

كما رد النائب ريكاردو ريتشاردو ، من حركة “النجوم الخمسة” ، قائلا : “إن متظاهري أمس الاثنين دافعوا عن اسم إيطاليا”، مستنكرا موقف الحكومة من إسرائيل.
واتهم التحالف الحاكم باستغلال بعض الحوادث “لتشويه صورة حركة احتجاجية مهمة”، متهما الحكومة بالمسؤولية عن “الإبادة الجماعية في غزة“.

بينما علق ماركو جريمالدي النائب عن تحالف اليسار الأخضر ، قائلًا إن الحكومة “في ورطة” لأنها لا تنتهج رأي الأغلبية بشأن هذا الموضوع ، كما انتقدت تشيارة براجا من الحزب الديمقراطي موقف ميلوني لعدم إبلاغ البرلمان بالأحداث الأخيرة في غزة ، وقالت : “أنتم لا تعترفون بأن ما حدث أمس كان تعبيرا عن ضمير الشعب”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.