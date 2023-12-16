بسبب المخدرات… الكشف عن سبب وفاة النجم الأمريكي ماثيو بيري بطل “فريندز”

كشفت تقارير الطب الشرعي الأمريكي اليوم السبت عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل “فريندز” وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

سبب الوفاة مخدر الكيتامين وعدد من العوامل المساعدة الاخرى

حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن السبب وراء الوفاة هو التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، وهو عقار يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية ولسيت السبب المباشر في وفاته مثل مخدر الكيتامين.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه من التأثيرات المميتة الرئيسية للكيتامين هي الإفراط في تحفيز كل من القلب والأوعية الدموية والاكتئاب التنفسي، كما ساهم الغرق في حوض السباحة في الوفاة وذلك عندما فقد وعيه.

وفاته شكلت صدمة لمحبيه

وشكلت وفاة نجم “فريندز” الشهير لعشاق العمل الي عرض لأول مرة عام 1994 صدمة بعد أن اشتهر ببطولة جميع حلقاته البالغ عددها 236 حلقة.

ماذ قالت صديقته جنيفر أنيستون

وفي ذات السياق كشفت النجمة الأمريكية جينفر أنيستون وصديقته المقربة خلال مقابلة لها مع مجلة“ فارايتي ”تفاصيل وفاة ماثيو.

وقالت أنه كان يتمتع بصحة جيدة، وأن صحته كانت في تحسن، وأضافت أنها تفتقده بشدة.

يذكر أن النجم ماثيو بيري كان قد وجد ميتا في بيته في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي عن عمر 53 سنة تاركا خلفه العديد من علامات الاستفهام.