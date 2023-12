بسبب الفيضانات.. ماليزيا تنقل أكثر من 28 ألف شخص إلى مراكز الإغاثة

قامت الحكومة الماليزية بنقل وإجلاء 28 ألفا و 310 شخص إلى مراكز الإغاثة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تتعرض لها البلاد في 6 ولايات هي (باهانج، وترينجانو، وكيلانتان، وصباح، وجوهار، وسيلانجور).

People walk past cars partially submerged in floodwaters in Shah Alam, Selangor on December 21, 2021, as Malaysia faces massive floods that have left at least 14 dead and more than 70,000 displaced. (Photo by Arif KARTONO / AFP)

ونقلت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، أن ولاية كيلانتان سجلت أكبر عدد من الأشخاص الذين تم نقلهم، وذلك إلى 89 مركزا بواقع 17 ألف و 466 شخصا.

وشهدت ماليزيا، البلد الواقعة في جنوب شرق آسيا، والمطلة على المحيط الهندي عام 2021 أسوأ موجة من الفيضانات، حيث توفي عشرات المواطنين، وتم تشريد أكثر من 61 ألفا آخرين.

جدير بالذكر أن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تجلب في كل عام، في الفترة من نوفمبر وحتى مارس الأمطار الغزيرة التي تسبب تلك الفيضانات.