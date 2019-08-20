بسبب الإهمال: تسمم 260 سائح بسبب الطعام فى فنادق تركية

تركيا من أكثر البلاد التي تستقطب عدد كبير من السياح فهي تتمتع بالمقومات السياحية المختلفة، ولكنها واجهت كبوة سياحية حيث أنه قد تم الكشف عن تسمم مئات السياح في عدد من الفنادق الخمس نجوم في تركيا، وقد وصل الحال بهم إلى الوفاة، هذا وقد ذكر موقع “فيستي” أن هناك ما يزيد عن 260 سائح قد تسمموا جراء تناول الطعام في عدد من الفنادق المختلفة مثل فندق ليما لارا، أما عن المصابين فهم من الجنسيات المختلفة، ومنهم 50 سائح أوكراني الجنسية.

توفي عدد من السياح في تركيا في الفنادق المختلفة بالبلد بعد تناولهم طعام فاسد، حيث تسرب السم في أجسامهم، هذا وقد قامت السلطات التركية بفتح تحقيق حتى يتسنى لها معرفة السبب الكامن وراء التسمم، إلا أنها لم تأمر بإغلاق تلك الفنادق حتى الآن.

وقد اشتكى عدد كبير من السياح من الطعام المقدم في الفنادق، ومن سوء الخدمة فيما سبق إلا أنه قد قوبلت الشكاوي بالتجاهل وقتئذ، كما أشار بعض السياح إلى أن بعض الفنادق تقدم من الطعام والشراب ما هو منتهي الصلاحية وفاسد.

هذا وقد أشارت صحيفة “جمهورييت” التركية إلى أنه هناك من المصابين قد أشتبه في إصابتهم بالتسمم نتيجة الغذاء الفاسد، ومنهم 7 سياح من إندونيسيا، و45 من الصين، وهم يقيمون في فندق ببلدية قايماقلي في ولاية نوشهير، وقد ظهرت عليهم أعراض التسمم من القئ والإسهال والتقلصات في البطن، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.