بريطانيا تنهي اليوم عملية إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها ستُنهي عمليات إجلاء رعاياها وعائلاتهم من السودان، وذلك عبر طائرات عسكرية، وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، في تصريحاته لوسائل الإعلام إن المواطنين يجب أن يكونوا مستعدين لانتهاء رحلات الإجلاء خلال 24 ساعة، أي في الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة (5 مساءً بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.

وأوضح دودن أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص، من مطار وادي سيدنا بالقرب من الخرطوم، فيما تم إبلاغ السلطات بأن أكثر من 2000 مواطن بريطاني يرغبون في الإجلاء.

بريطانيا تتحدث مع طرفَي القتال في السودان

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن السفير البريطاني في السودان يتحدث حاليًا مع الأطراف المتناحرة في البلاد لحثهما على تمديد وقف إطلاق النار المستمر لمدة 72 ساعة، وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي، “نحن ندعم بشدة تمديد وقف إطلاق النار، ونضغط لتحقيق ذلك”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن القوات المسلحة البريطانية أتمت عملية إخلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع بن والاس أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نُقلوا إلى مطار خارج الخرطوم ليغادروا البلاد ليلاً. وثمَّن والاس مساعدة فرنسا والولايات المتحدة في العملية، وأشار إلى أن أكثر من 1200 جندي بريطاني من لواء الهجوم الجوي ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي شاركوا في العملية.