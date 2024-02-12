بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية

في خطوة تهدف إلى مكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد قررت بريطانيا فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين يوم الاثنين، وقد وُصِفَ هؤلاء المستوطنين بأنهم متطرفون وأنهم شنوا هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا قيوداً صارمة على أموال المستوطنين الأربعة، وتقييد حرية سفرهم، وقد أكدت الحكومة البريطانية أن هؤلاء الأفراد المعنيين متورطون في انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان.

وقد علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على هذه العقوبات قائلاً: (إن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، وغالبًا ما يلجأون إلى العنف والتهديد بالسلاح لإجبارهم على مغادرة أراضيهم الخاصة بهم، وهذا السلوك غير قانوني وغير مقبول، وأضاف: ( يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ووقف عنف المستوطنين، غالبًا ما نرى تعهدات وتعهدات لكنها لا تترجم إلى أفعال).

وقد أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية زادوا من مستويات العنف بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي.

وتأتي هذه العقوبات كجزء من الجهود العالمية لمعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن الولايات المتحدة أيضًا فرضت عقوبات على أربعة رجال إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة التورط في أعمال عنف في الضفة الغربية.