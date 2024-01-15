بريطانيا ترسل 20 ألف جندي لمناورة عسكرية لحلف الناتو في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم عن خطط لإرسال نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا في النصف الأول من العام الحالي، وسوف تشمل القوة المرسلة سفن حربية وطائرات مقاتلة بالإضافة إلى الجنود.

مناورة عسكرية للناتو

وتتضمن العملية نشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتم تمركزهم في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو.

وسوف ترافق هذه القوات مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز (إف 35 بي) وطائرات استطلاع.

وتأتي هذه المناورة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف الناتو، وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات بين روسيا والناتو، حيث أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا قبل عامين تقريبًا.

وقد صرح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن هذه التدريبات ستجمع القوات العسكرية البريطانية مع نظرائهم من 30 دولة في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسوف توفر طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين.