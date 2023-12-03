بريطانيا تجري رحلات جوية استطلاعية فوق إسرائيل وغزة لتحرير الرهائن

أعلنت بريطانيا يوم الأحد أنها ستقوم بإجراء رحلات جوية استطلاعية فوق إسرائيل وقطاع غزة وذلك في إطار جهودها لتحرير الرهائن الذين يحتجزهم حركة حماس في القطاع.

وقد أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة ولن يكون لها دور قتالي بل ستقوم بمهمة تحديد مواقع الرهائن فقط.

وقد أكدت الوزارة في بيان لها أن المعلومات المتعلقة بتحرير الرهائن ستنقل فقط إلى الجهات المسؤولة عن هذه المهمة، وستتم الرحلات الجوية فوق شرق البحر المتوسط بما في ذلك الأجواء الممتدة فوق إسرائيل وغزة.

وقد أشارت وزارة الدفاع إلى أن الحكومة البريطانية تعمل بالتعاون مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك المواطنين البريطانيين الذين تعرضوا للاختطاف من قبل حركة حماس في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر.

وقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن سلامة المواطنين البريطانيين تعد أولوية قصوى.

وعلى جانب آخر فقد أفرجت حركة حماس عن عدد من الرهائن خلال أسبوع من الهدنة التي انتهت يوم الجمعة لكنها ما زالت تحتجز أكثر من 130 رهينة.

ويذكر أن بريطانيا قد نشرت قوات في شرق البحر المتوسط بعد الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر وأرسلت طائرات سلاح الجو الملكي وسفن البحرية الملكية إلى المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها سترسل إحدى سفنها الحربية البحرية إلى منطقة الخليج وذلك بهدف ردع التهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران في المنطقة على حركة الملاحة البحرية.