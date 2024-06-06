بريطانيا تبدأ تداول أوراق نقدية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا يوم الأربعاء تداول أوراق نقدية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز وذلك بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

صورة الملك تشارلز على النقود



وسيظهر الملك تشارلز على الأوراق من فئات 5 و10 و20 و50 جنيهاً إسترلينياً التي يصدرها بنك إنجلترا، في حين ستظل الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث متداولة أيضاً.

وقد أوضح بنك إنجلترا بأن هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي للتغيير، مما يعني أن الجمهور سوف يلاحظ ظهور عملات الملك تشارلز الثالث بشكل تدريجي.

وقد كانت الملكة إليزابيث أول شخصية تظهر على الأوراق النقدية البريطانية بخلاف العملات المعدنية التي تحمل صور ملوك وملكات إنجلترا منذ أكثر من 1000 عام.



وقد كُشف عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2022، وذلك بعد وقت قصير من بدء تداول العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز، ولم يتغير تصميم الأوراق النقدية بخلاف صورة الملك الجديد.



وقد شهد استخدام النقد في بريطانيا انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة، حيث يفضل المستهلكون بطاقات الخصم وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى.

ووفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني فقد كان النقد يشكل أكثر من نصف المعاملات في المتاجر في 2014، لكنه انخفض إلى 15% بحلول عام 2021 بسبب قيود جائحة كوفيد-19، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 19% في 2022.

وقد أكد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، التزام البنك بتوفير الأوراق النقدية طالما يطلبها الجمهور.

وقد أوضح البنك بأن طرح الأوراق الجديدة للتداول هو دليل على هذا الالتزام.

وفي العام الماضي فقد أصدرت الحكومة البريطانية تشريعاً يلزم البنوك بضمان سهولة الوصول إلى النقد.