كيفية التقديم في اللوتري الأمريكي برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2022/2023

تم فتح باب التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023 أو كما يسمى اللوتري الأمريكي، وسيستمر باب التقديم لمدة 27 يوم على أن يتم غلقه في يوم 9 نوفمبر القادم، سنتعرف على كيفية التقديم في الرابط الرسمي للبرنامج كما سنكشف شروط القبول بالإضافة للإجابة على بعض الأسئلة التي تهم كل من سيتقدم إلى برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا.

ما هو اللوتري الأمريكي؟

اللوتري الأمريكي هو برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا وهو عبارة عن قرعة عشوائية لمنح 50 ألف مهاجر “الجرين كارد” وهو حق العمل والمعيشة في أمريكا، بدأ هذا الأمر منذ عام 1995م ومازال يعمل حتى الآن، ومن أسباب استمرار الهجرة العشوائية هو الفرق الكبير بين مساحة أمريكا وسكانها، حيث تبلغ مساحتها نحو 9 مليون كيلو متر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة، ولكي يكون الفرق واضح يجب أن نقارنها بدولة أخرى مثل الصين التي تبلغ مساحتها 9.6 مليون كيلو متر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها نحو مليار ونصف نسمة، هنا يظهر التفاوت بين الدولتين من حيث المساحة وعدد السكان.

ومن الجدير بالذكر أن من يقيم 5 سنين في أمريكا من الناجحين في اللوتري الأمريكي يمكنه أن يتقدم للحصول على الجنسية الأمريكية.

شروط القبول في اللوتري الأمريكي

جواز سفر ساري. العمر يكون 18 عامًا أو أكثر. توضيح الحالة الاجتماعية. أن يكون معك شهادة ثانوية عامة أو شهادة الدبلومات أو أن تكون قضيت 12 عام في التعليم. تقديم صورة حديثة بخلفية بيضاء وأن تكون أذنك واضحة بالصورة، يمكنك أن تختبر صورتك من خلال الموقع التالي: dvlottery.me/dv-lottery-photo-checker .أن تكون دولة المشارك أحد هذه الدول الملونة باللون الأخضر:

هل يجب على المتقدم أن يكون متقن للغة الإنجليزية؟

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إتقان اللغة الإنجليزية ليست شرطًا من شروط القبول، ولكنك سوف تحتاجها إذا تم قبولك واتيت إلى أمريكا، وهذا للتعامل مع الأشخاص هناك سواء في مطعم أو فندق أو أي مكان، لذلك من الأفضل أن تبدأ من الآن في تعلم اللغة الإنجليزية في أماكن موثوقة مثل المركز الثقافي الامريكي AMIDEAST.

كيفية التقديم في اللوتري الأمريكي

ادخل على الرابط الرسمي للوتري الأمريكي dvprogram.state.gov.

قم بملء البيانات في خلال 30 دقيقة فقط، إذا تخطيت هذه المدة سوف يقوم الموقع بإلغاء هذا التقديم وستقوم بإعادة التقديم من جديد.

اخر موعد للتقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

سيتم فتح باب التقديم يوم 6 أكتوبر الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على أن يتم غلق الباب في يوم 9 نوفمبر 2021، وإذا تم قبولك في البرنامج سوف يكون معاد سفرك في عام 2023.

تكاليف الهجرة إلى أمريكا

سوف تحتاج في بداية الأمر حوالي 300 دولار تكلفة الطيران من الممكن أن يتغير السعر حسب الدولة المقيم فيها، كما ستحتاج مبلغ مالي تصرف من خلاله لمدة شهر أو شهرين حتى تجد وظيفة مناسبة.