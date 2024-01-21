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برشلونة تنتفض دعمًا لغزة.. مظاهرات حاشدة لوقف إطلاق النار

أحمد علي

شهدت مدينة برشلونة بإسبانيا مظاهرات حاشدة وكبيرة خلال الساعات القليلة الماضية لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو لمظاهرات حاشدة في مدينة برشلونة لوقف إطلاق النار.

وتسيطر حالة من القلق وسط الشعب الفلسطيني جراء القصف الجوي الصهيوني العنيف والمتواصل على قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين.

فيديو مظاهرات برشلونة لوقف إطلاق النار في غزة 

وكشفت تقارير صحفية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في شن هجماته على قطاع غزة، حيث يواصل هدمه للعديد من المنازل ودور العبادة.

وأوضحت أن الاحتلال مازال يحكم قبضته على الحملات الاستغاثية التي تصل للفلسطينيين من معبر رفح، مما يجعل هناك تناقضًا حول الاتهامات التي وجهها للحكومة المصرية في محكمة العدل الدولية، بعد القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والأردن ضد الكيان الصهيوني الغاشم، والتي يتهمونه بالتسبب عمدًا في إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشددت التقارير على أن الوضع المعيشي في قطاع غزة صعب للغاية، بعد انقطاع الكهرباء والمياه خلال الفارة الطويلة الماضية.

في نفس السياق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي عن إصابة 6 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك 2659 ضابطا وجنديا مُصابًا منذ السابع من أكتوبر بينهم 1203 حالة منذ بداية الهجوم البري⁣.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد شنت هجومًا خلال الساعات الماضية على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، مما أسفر عن مقتل عددًا من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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