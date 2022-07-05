برج إيفل وصل إلى حال فنية “سيئة”، ويحتاج إلى عملية إصلاح شاملة

أكدت تقارير صحفية نسبة إلى مصادر وصفتها بالسرية، أنَّ برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس قد وصل إلى حالة سيئة وأصبح مليء بالصدأ، وهو ما يتطلَّب خضوع التحفة الفنية الشهيرة إلى عملية إصلاح شامل.

وأوضحت التقارير أنَّه وبدلاً من العمل على ترميم البرج وإصلاحه، قرَّرت الحكومة الفرنسية تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية المُقرر إقامتها في باريس عام 2024م.

هذا ويمرُّ برج إيفل حالياً بمرحلة إعادة طلاء للمرَّة العشرين في تاريخه، والتي تقدَّر تكلفتها بنحو 60 مليون يورو، استعداداً لأولومبياد 2024م.

يُذكر أنَّ برج إيفل الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً، كان قد بناه غوستاف إيفل في أواخر القرن التاسع عشر، ويعتبر من أكثر المواقع السياحية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يستقبل قرابة ستة ملايين زائر سنوياً.