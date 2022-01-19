موجات تسونامي عنيفة تجتاح مملكة تونجا بسبب البراكين والحكومة تؤكد أن البلاد تتعرض لأسوأ كارثة بيئية منذ 900 عاماً

أحمد الفاضل

قال المتحدث باسم حكومة مملكة تونجا بأن البلاد تعرضت لأسوأ كارثه بيئية منذ أكثر من 900 عام وذلك تعليقا على موجات المد العاتية التي ضربت البلاد اليوم بسبب ثوران أحد البراكين في المنطقة، وقال ممثل الأمم المتحدة في المنطقة بأن الجهود مستمرة وأن الرماد البركاني الناتج عن ثوران البركان الذي ضرب البلاد يحول دون السماح بدخول المساعدات الإنسانية الى البلاد والتمكن من إجلاء المواطنين العالقين في بعض الجزر النائية من المملكة. 

موجات تسونامي عنيفة تجتاح مملكة تونجا بسبب البراكين والحكومة تؤكد أن البلاد تتعرض لأسوأ كارثة بيئية منذ 900 عاماً 2 19/1/2022 - 12:37 ص

وكانت موجات التسونامي العالية قد ضربت البلاد اليوم وتسببت في تدمير عشرات المنازل في مختلف جزر المملكة، وتسببت موجات التسونامي حتى الآن في مقتل أربعه أشخاص بينهم سيده بريطانية كما غمر الرماد البركاني الجزء الشمالي من جزيرة “تونجاتابو” الرئيسية وكساها باللون الرمادي بالكامل، وقال ممثل الأمم المتحدة للمنطقة بأن الأعمال مستمرة لتهيئه المطار الرئيسي في الجزيرة من أجل استقبال المساعدات الإنسانية من كل من أستراليا ونيوزيلندا وسيتم استئناف الرحلات الجوية قريباً.

موجات تسونامي عنيفة تجتاح مملكة تونجا بسبب البراكين والحكومة تؤكد أن البلاد تتعرض لأسوأ كارثة بيئية منذ 900 عاماً 1 19/1/2022 - 12:37 ص

وقال ممثل الأمم المتحدة بأن عملية إزالة الرماد من المطار أصعب مما تبدو عليه في الواقع، وتسبب الرماد الناتج على ثوران البركان في قطع الانترنت وتعطيل حركه الملاحة البحرية والجوية. 

مقالات ذات صلة:

فيديو – بركان تونجا.. ثوران جديد يرعب العالم

ثوران بركان تونغا.. يهدد أمريكا ونيوزلندا وأوقيانوسيا

يذكر ان مملكة تونجا تتألف من بعض الجزر المتجاورة وأكبر تلك الجزر هي جزيرة “تونجاتابو” والتي تضررت هي الأخرى بسبب البركان وموجات التسونامي العنيفة وتم تدمير عشرات المنازل فيها بفعل التسونامي.

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.