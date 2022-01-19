موجات تسونامي عنيفة تجتاح مملكة تونجا بسبب البراكين والحكومة تؤكد أن البلاد تتعرض لأسوأ كارثة بيئية منذ 900 عاماً

قال المتحدث باسم حكومة مملكة تونجا بأن البلاد تعرضت لأسوأ كارثه بيئية منذ أكثر من 900 عام وذلك تعليقا على موجات المد العاتية التي ضربت البلاد اليوم بسبب ثوران أحد البراكين في المنطقة، وقال ممثل الأمم المتحدة في المنطقة بأن الجهود مستمرة وأن الرماد البركاني الناتج عن ثوران البركان الذي ضرب البلاد يحول دون السماح بدخول المساعدات الإنسانية الى البلاد والتمكن من إجلاء المواطنين العالقين في بعض الجزر النائية من المملكة.

وكانت موجات التسونامي العالية قد ضربت البلاد اليوم وتسببت في تدمير عشرات المنازل في مختلف جزر المملكة، وتسببت موجات التسونامي حتى الآن في مقتل أربعه أشخاص بينهم سيده بريطانية كما غمر الرماد البركاني الجزء الشمالي من جزيرة “تونجاتابو” الرئيسية وكساها باللون الرمادي بالكامل، وقال ممثل الأمم المتحدة للمنطقة بأن الأعمال مستمرة لتهيئه المطار الرئيسي في الجزيرة من أجل استقبال المساعدات الإنسانية من كل من أستراليا ونيوزيلندا وسيتم استئناف الرحلات الجوية قريباً.

وقال ممثل الأمم المتحدة بأن عملية إزالة الرماد من المطار أصعب مما تبدو عليه في الواقع، وتسبب الرماد الناتج على ثوران البركان في قطع الانترنت وتعطيل حركه الملاحة البحرية والجوية.

يذكر ان مملكة تونجا تتألف من بعض الجزر المتجاورة وأكبر تلك الجزر هي جزيرة “تونجاتابو” والتي تضررت هي الأخرى بسبب البركان وموجات التسونامي العنيفة وتم تدمير عشرات المنازل فيها بفعل التسونامي.