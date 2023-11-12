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بدون كلام وبشكل مميز جماهير ونادي ريال سوسيداد ترسل رسالة شديدة اللهجة للعدوان الإسرائيلي على غزة

مهران الصعيدي

أعلن نادي وجماهير كرة القدم للفريق الإسباني “ريال سوسيداد” احتجاجه على العنف الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يظهر مجموعة من الشباب يرتدون زيا أبيض ملطخا بالدماء ويحملون علم فلسطين، حيث دخلوا إلى الملعب ووزعوا أنفسهم في المقاعد الجماهيرية.

 

في نهاية الفيديو، ظهرت جملة “الصمت = التواطؤ” باللغة الباسكية، وهي لغة منطقة إقليم الباسك في شمال إسبانيا وجنوب غرب فرنسا.

رفض وتعنت إسرائيلي

وفي السياق ذاته، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال في غزة، حيث أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل معركته ضد حماس في قطاع غزة بكل قوة، رافضا الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار.

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز أن وقف إطلاق النار سيتم فقط إذا أفرجت حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين البالغ عددهم 240، وشدد على أن إطلاق سراح الرهائن هو هدف مركزي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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