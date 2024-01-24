بدعم من الدولار… أسعار الذهب تعوض خسائرها عالميًا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 وفي السوق العالمية، وبذلك تعوض أسعار الذهب خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 6 أسابيع، ويترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.39 دولار للأوقية، وارتعت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 2030.50 دولار، وهبوط سعر الدولار يؤدي إلى جذب المستثمرين لشراء الذهب.

وينتظر المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تقديرات الناتج المحلي لإجالي الربع الرابع المقرر صدورها غدًا الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة، ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 5 مرات خلال عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة قبل أسبوعين والتي تحدثت عن 6 تخفيضات.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.62 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 904.58 دولار، كما زاد البلاديوم 1% إلى 945.77 دولار للأونصة.