بدأ الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ في التهجير الجماعي عن طريق السيارات باتجاه أرمينيا، بعد هزيمة مقاتلي الإقليم الانفصالي على يد أذربيجان في صراع يعود إلى الحقبة السوفيتية.

بداية النزوح الجماعي للأرمن

أعلنت حكومة أرمينيا في وقت متأخر من مساء الأحد أن 1050 شخصًا وصلوا إلى البلاد قادمين من ناغورني كاراباخ.

أكدت قيادة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم أن الأرمن في الإقليم، البالغ عددهم 120 ألف نسمة سوف يتوجهون إلى أرمينيا حيث لا يرغبون في العيش تحت سيطرة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

ذكر مراسل رويترز في العاصمة الإقليمية كاراباخ (المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وخانكيندي لدى أذربيجان) أن الأشخاص الذين يحملون وقودًا انطلقوا بسياراتهم عبر ممر لاتشين باتجاه الحدود مع أرمينيا.

وتظهر الصورعشرات السيارات وهي تغادر العاصمة في الليل باتجاه الممر الجبلي المليء بالمنعطفات.

اضطر الأرمن في كاراباخ وهو إقليم معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن خارج سيطرة باكو في السابق إلى الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 سبتمبر بعد الهجوم العسكري السريع الذي قامت به أذربيجان وهي القوة العسكرية الأكبر والأقوى خلال 24 ساعة.

زعمت أذربيجان أنها ستضمن حقوق الأرمن وسوف تدمج المنطقة في باقي أراضيها لكن الأرمن يخشون التمييز والقمع.

صرح دافيد بابايان، مستشار رئيس جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد قائلاً: “شعبنا لا يرغب في العيش كجزء من أذربيجان،وأن 99.9٪ منهم يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية”.

وأضاف قائلاً: “سيكون مصير شعبنا المسكين وصمة عار على الأرمن والعالم المتحضر بأسره وسيحاسب المسؤولون عن مصيرنا هذا يومًا ما.

أعلن الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ عن بدء عملية تهجير جماعي تجاه أرمينيا بعد الهزيمة التي بها المقاتلون الانفصاليون في الصراع مع أذربيجان ويعود هذا الصراع إلى فترة الحكم السابقة للاتحاد السوفيتي.

يجب أن نلاحظ أن نزوح الأرمن قد يؤدي إلى تغييرات في توازن القوى في المنطقة التي تعيش فيها مجموعة متنوعة من العرقيات وتمر بها خطوط أنابيب النفط والغاز وتتنافس روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران على النفوذ في المنطقة.

لقد أنهى نصر أذربيجان الذي تحقق الأسبوع الماضي صراعًا مجمدًا استمر لعقود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن حكومة أذربيجان قد قتلت أكثر من 200 شخص وأصيب 400 آخرون في العملية العسكرية التي نفذتها ضد ناغورني كاراباخ.

تم الإعلان عن بدء عملية تهجير جماعي للأرمن من منطقة ناغورني كاراباخ إلى أرمينيا بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في الصراع مع أذربيجان.

تم تنظيم هذه العملية بسبب المخاوف من التمييز العنصري والقمع تحت سيطرة أذربيجان.

يجب الإشارة إلى أن هذا النزوح يأتي بعد الصراع العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني كاراباخ، الذي استمر لعقود وانتهى بانتصار أذربيجان في عام 2020.

تم استعادة السيطرة على مناطق في كاراباخ والمناطق المحيطة بها من قبل أذربيجان، وانتهت الحرب باتفاق سلام بوساطة روسية.

روسيا قد أعلنت أنها سلمت ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح صغير، بالإضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة، و22 ألف طلقة ذخيرة وفقًا لشروط وقف إطلاق النار، وذلك في إطار تواجدها كقوة حفظ سلام في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان روسيا علنًا بعدم دعم بلاده في الصراع، وأعلن أنه يعد مكانًا لاستيعاب حوالي 40 ألف شخص من منطقة ناغورني كاراباخ في أرمينيا.

من جانبها، أعلنت أذربيجان التي يغلب على سكانها المسلمون أن الأرمن الذين ينتمون للديانة المسيحية يمكنهم المغادرة إذا رغبوا في ذلك.

وأشار باشينيان إلى أن بلاده ستقوم بمراجعة مسألة تحالفها مع روسيا، وفي خطابه انتقد الجهود المتزايدة التي تبذلها بعض الدول الشريكة لكشف نقاط الضعف الأمنية في أرمينيا مما يشكل تهديدًا للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وينتهك قواعد السلوك الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

من جانبها، تقول روسيا إن باشينيان هو المسؤول عن سوء إدارته للأزمة، وتذكر أن أرمينيا ليس لديها سوى عدد قليل من الأصدقاء في المنطقة حيث تقع على الحدود التركية والإيرانية وأذربيجان وجورجيا.