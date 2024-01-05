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بخريطة لفلسطين والبطيخ… ابنة نجم عالمي تشعل غضب الإسرائيليين

مهران الصعيدي

أثارت فيوليت آفليك، ابنة النجم الأميركي بن آفليك والممثلة الشهيرة جينيفر غارنر، غضبا واسعا في العديد من الأوساط الإسرائيلية وذلك بسبب ظهورها وهي ترتدي تيشيرت يحمل خارطة دولة فلسطين خلال رحلة تسوق مع والدتها.

إشارة لدعمها فلسطين

حيث اعتبر الكثير أن هذه الخطوة تعد إشارة واضحة لدعمها للفلسطينيين وهو ما أثارت به جدلا واسعا بتلك الأوساط.

زيارتها لأحد المتاجر العالمية وتجولها بالسترة

خلال زيارتهما لمتجر شانيل في بيفرلي هيلز، ظهرت فيوليت وعمرها 18 عاما مرتدية سترة سوداء من ماركة Wear The Peace تحمل خارطة فلسطين بألوان البطيخ.

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بخريطة لفلسطين والبطيخ… ابنة نجم عالمي تشعل غضب الإسرائيليين صورة الفتاة وأمها مصدر الصورة منصة X

علاقة البطيخ بهذا الأمر

البطيخ أصبح رمز شهير يرمز إلى العلم الفلسطيني، وقد استعمل في الآونة الأخيرة كرمز للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

شركة الملابس المنتجة للسترة تخصص جميع الأرباح لصالح غزة

شركة الملابس التي تنتج السترة أعلنت على موقعها الإلكتروني أن 100 % من أرباح بيع السترة ستذهب لمساعدة غزة، ومع ذلك أثار ارتداء فيوليت للسترة استياء الإسرائيليين.

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صورة من صفحة معاداة السامية والتي أكدت أن السترة لها تأثير سلبي على إسرائيل

صفحات إسرائيلية: ذلك الأمر يمحو إسرائيل

حيث اعتبرت عددا من الصفحات الإسرائيلية ومنها صفحة على منصة X تدعى “أوقفوا معاداة السامية” أن الرمز الذي تحمله السترة يمحو دولة إسرائيل بأكملها، حيث حصدت تغريدة الصفحة ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات المؤيدة والمعارضة لموقف فيوليت الأميركية.

يجدر بالذكر أن فيوليت تفضل الابتعاد عن الأضواء ولم تظهر كثيرا في وسائل الإعلام، حيث ظهرت آخر مرة في حفل مايكل روبين العام الماضي برفقة والدها بن آفليك وزوجة والدها جينيفر لوبيز، وهو الظهور الذي لفت الأنظار إليها.


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عن الكاتب:
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مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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