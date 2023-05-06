بث مباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية

تشهد المملكة المتحدة اليوم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا، وذلك بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية في الثامن من سبتمبر للعام الماضي 2022، مراسم التتويج التي تجري الآن يعيشها معظم الشعب الإنجليزي لأول مرة أثناء حياته، وذلك لأن أخر مراسم تتويج كانت للملكة إليزابيت منذ أكثر من سبعين عاماً.

وتشهد كنيسة كنيسة ويستمنستر التاريخية مراسم التتويج وفق التقليد المتبع بالمملكة المتحدة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث شهدت أول مراسم تتويج للملك وليام الفاتح عام 1066.

يخلف الملك تشارلز الثالث الذي يعتلي العرش في عمر 74 عام والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عمر 96 عام، في الوقت الذي يعتبره الكثير من المتابعين على أنه ملك انتقالي قبل أن يعتلي ابنه الأمير وليام العرش.

حفل التتويج لملك بريطانيا الجديد ستستمر مراسمه لمدة ساعتين، وستجري بحضور نحو 2000 مدعو، ومن المنتظر أن يكون احتفالاً عظيماً على حد وصف رئيس الوزراء الإنجليزي ريشي سوناك، الذي قال لشبكة سكاي نيوز أنه “سيكون احتفالاً عظيماً بتاريخنا وكذلك بما سيأتي في المستقبل وما سيفعله الملك”.

ويسعد موقع نجوم مصرية أنه يقدم لقراءه رابط البث المباشر لمراسم التتويج نقلاً عن قنات القاهرة الإخبارية عبر الرابط التالي: