بايدن يوقِّع اليوم على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع اليوم الثلاثاء على البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي المعروف اختصاراً باسم “الناتو”، ويأتي ذلك بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي إلى جانب موافقة 20 دولة من بين الدول الثلاثين الأعضاء؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع بعد ظهر اليوم على بروتوكولات الانضمام.

فنلندا والسويد ينضمان إلى الناتو

تسعى الدولتين إلى الانضمام إلى حلف الناتو على عكس ما تريده روسيا، وذلك بسبب مخاوفهم من ما حدث لأوكرانيا، وسيقوم الرئيس الأمريكي اليوم بإلقاء ملاحظاته على انضمام الدولتين، إلى جانب التوقيع على صكوك التصديق على البروتوكولات الخاصة بالانضمام إلى الحلف.

يأتي تصديق الرئيس الأمريكي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على البروتوكولات، ومن المُتوقع أن يتم التوقيع حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

رد فعل روسيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

روسيا رفضت بشكل كامل انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؛ حيث أمد السفير الروسي لدى السويد أن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الأوضاع في أوروبا من خلال ضم دول قريبة من روسيا لحلف الناتو.

روسيا تعتبر توسع الناتو بجانب حدودها هو تهديد صريح وغير مقبول لروسيا، كما أن روسيا لن تسمح بحدوث هذا الأمر، كما أعلن أن انضمام السويد لحلف الناتو لن يفيدها سواء أمنياً أو عسكرياً.