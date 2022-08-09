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بايدن يوقِّع اليوم على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

محمد صفوت

الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع اليوم الثلاثاء على البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي المعروف اختصاراً باسم “الناتو”، ويأتي ذلك بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي إلى جانب موافقة 20 دولة من بين الدول الثلاثين الأعضاء؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع بعد ظهر اليوم على بروتوكولات الانضمام.

بايدن يوقِّع اليوم على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

فنلندا والسويد ينضمان إلى الناتو

تسعى الدولتين إلى الانضمام إلى حلف الناتو على عكس ما تريده روسيا، وذلك بسبب مخاوفهم من ما حدث لأوكرانيا، وسيقوم الرئيس الأمريكي اليوم بإلقاء ملاحظاته على انضمام الدولتين، إلى جانب التوقيع على صكوك التصديق على البروتوكولات الخاصة بالانضمام إلى الحلف.

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فنلندا والسويد إلى الناتو

يأتي تصديق الرئيس الأمريكي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على البروتوكولات، ومن المُتوقع أن يتم التوقيع حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

رد فعل روسيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

روسيا رفضت بشكل كامل انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؛ حيث أمد السفير الروسي لدى السويد أن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الأوضاع في أوروبا من خلال ضم دول قريبة من روسيا لحلف الناتو.

رد فعل روسيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

روسيا تعتبر توسع الناتو بجانب حدودها هو تهديد صريح وغير مقبول لروسيا، كما أن روسيا لن تسمح بحدوث هذا الأمر، كما أعلن أن انضمام السويد لحلف الناتو لن يفيدها سواء أمنياً أو عسكرياً.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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