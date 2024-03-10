بايدن يلقي خطابا ملئ بالتناقضات: نتنياهو يضر بإسرائيل ولا أريد وقفا كاملا لإطلاق النار

مازال الموقف الأمريكي ملئ بالتخبط والتناقض، يشعر بالإحراج من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو”، ولكنه ملتزم بتلبية كل رغباته، يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يزهق الأرواح البريئة، ولكنه يتعهد بالاستمرار في تسليحه، يسقط القنابل فوق رؤوس المدنيين ويقود جرائم ضد الإنسانية، ثم يسقط عليهم المساعدات الإنسانية!.

الرئيس بايدن داخل الكونجرس

خطاب بايدن المتناقض