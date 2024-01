بايدن يغلق الهاتف بوجه نتنياهو بعد رفضه طلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على غزة

أفادت تصريحات صحفية لمسؤولين أمريكيين لموقع “أكسيوس” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالإحباط تجاه إدارة نتنياهو للحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية، وأن الوضع في قطاع غزة سيئ وصبره بدأ ينفد، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرها موقع أكسيوس عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، وكذلك قناة الجزيرة فلسطين.

بايدن ونتنياهو- المصدر: الجزيرة فلسطين عبر إكس

حيث أنه وبعد مرور 100 يوم على بدء حرب غزة، كشف مسؤول أمريكي يوم الأحد أن صبر الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفد تدريجياً، وذكر أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو لأكثر من 20 يومًا منذ مكالمة متوترة في 23 ديسمبر، والتي أنهاها بايدن المحبط بالكلمات “هذه المحادثة انتهت” وفق ما ذكره الموقع، وأن نتنياهو رفض معظم طلبات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحرب في غزة، وأضاف المسؤول الأمريكي أن بايدن يشعر بالإحباط والغضب بسبب عدم جدية نتنياهو في مناقشة الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب.

President Biden and other senior U.S. officials are becoming increasingly frustrated with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his rejection of most of the administration's recent requests related to the war in Gaza, four U.S. officials said. https://t.co/KJfenYNf5G

— Axios (@axios) January 14, 2024