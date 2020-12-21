بايدن يعين أعضاء إضافيين في المجلس الإقتصادي الوطني على أمل إنعاش الإقتصاد الأمريكي مرة أخرى

عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعضاءً إضافيين في المجلس الاقتصادي الوطني ليكمل بذلك جمع فريقه المزعوم والذي قال عنه أنه سينتشل البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.

وكان بايدن قد عين ديفيد كامين في منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات، وديفيد كامين هو مسؤول سابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وعين بايدن بهارات رامامورتي كبير المستشارين الإقتصاديين في حملة أليزابيث وارين في منصب نائب مدير اللجنة الوطنية للانتخابات للإصلاح المالي وحماية المستهلك، وستكون السيدة جويل غامبل مساعدة خاصة للرئيس في الشؤون الاقتصادية.

وقال بايدن في كلمة له أن الوقت حان لبناء اقتصاد جديد عادل بالنسبة للجميع، وقال إن فريقه سيعمل لينعش الاقتصاد مرة أخرى ليكون أكثر مرونة في المستقبل.