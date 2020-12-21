بايدن يعين أعضاء إضافيين في المجلس الإقتصادي الوطني على أمل إنعاش الإقتصاد الأمريكي مرة أخرى

بواسطة أحمد الفاضل

عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعضاءً إضافيين في المجلس الاقتصادي الوطني ليكمل بذلك جمع فريقه المزعوم والذي قال عنه أنه سينتشل البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.

بايدن يعين أعضاء إضافيين في المجلس الإقتصادي الوطني على أمل إنعاش الإقتصاد الأمريكي مرة أخرى 2 21/12/2020 - 6:11 م

وكان بايدن قد عين ديفيد كامين في منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات، وديفيد كامين هو مسؤول سابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وعين بايدن بهارات رامامورتي كبير المستشارين الإقتصاديين في حملة أليزابيث وارين في منصب نائب مدير اللجنة الوطنية للانتخابات للإصلاح المالي وحماية المستهلك، وستكون السيدة جويل غامبل مساعدة خاصة للرئيس في الشؤون الاقتصادية. بايدن يعين أعضاء إضافيين في المجلس الإقتصادي الوطني على أمل إنعاش الإقتصاد الأمريكي مرة أخرى 1 21/12/2020 - 6:11 م

وقال بايدن في كلمة له أن الوقت حان لبناء اقتصاد جديد عادل بالنسبة للجميع، وقال إن فريقه سيعمل لينعش الاقتصاد مرة أخرى ليكون أكثر مرونة في المستقبل.

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل…

أخبار عالمية

أول لاتيني في الكونغرس، حاكم كاليفورنيا يعين أليكس باديلا في مجلس الشيوخ الأمريكي

أخبار عالمية

كبار مسئولي الصحة الأمريكية يتلقون جرعتهم الأولى في محاولة حشد الدعم العام للتلقيح

أخبار عالمية

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: سيتم إعطاء بريطانيا دفعة أخيرة بشأن العلاقات التجارية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.