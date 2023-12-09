بايدن يعلن عن افتتاح أول خط قطار فائق السرعة عام 2028

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لإنشاء أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في عام 2028 قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

وقد جاء هذا الإعلان خلال جولة للرئيس بايدن في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا حيث أكد أن هذا المشروع سيكون بداية جديدة للولايات المتحدة في مجال النقل السريع.

محطة قطار في العاصمة واشنطن

وسوف يصل القطار الفائق السرعة بين مدينتي لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا ولاس فيجاس و سيقلص وقت الرحلة الحالي الذي يستغرقه السفر بين المدينتين إلى ما يزيد قليلاً عن الساعتين.

وبالمقارنة سوف يستغرق السفر بالسيارة ضعف هذا الوقت، ومن المتوقع أن يستخدم هذا القطار الفائق السرعة من قبل حوالي 11 مليون مسافر سنويًا.

وتم تسمية المشروع (برايت لاين ويست) وذلك تيمنًا بالشركة الخاصة التي ستتولى بناء وتشغيل القطارات. وسوف تتلقى هذه الشركة تمويلًا قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتية والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021.

ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير بيئي إيجابي حيث سيقلل من ازدحام الطرق وانبعاثات الغازات الضارة.

وقد أشار الرئيس بايدن إلى أن هذا المشروع سيزيل حوالي 3 ملايين مركبة من الطرق السريعة.

بالإضافة إلى ذلك سيسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة ذات أجور جيدة وهو وعد أعلنه الرئيس بايدن قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وفي ختام الجولة فقد أعرب الرئيس بايدن الذي يعتبر من محبي ركوب القطارات عن سعادته بتحقيق هذا المشروع الذي تم الحديث عنه منذ عقود.

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لتحسين بنيتها التحتية ومواكبة التطورات العالمية.

وقد قدّم الرئيس تفاصيل عن مشاريع أخرى ستحصل على تمويل وهي في المجمل 10 مشاريع بقيمة 8.2 مليارات دولار.

وتابع بايدن (السكك الحديد جعلت أميركا قوة للتجارة والابتكار في العالم وقد وحدت البلاد وبنت أقوى اقتصاد في التاريخ، وبمرور الوقت تأخّرنا، كانت بنيتنا التحتية هي الأفضل في العالم).

وأضاف قائلاً: (أننا نخوض منافسة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، الصين لديها منذ بعض الوقت قطارات تسير بسرعة 220 ميلا في الساعة).