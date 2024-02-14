بايدن يستخدم تطبيق تيك توك لجذب الناخبين الشباب لحملته الانتخابية

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيق تيك توك لاستقطاب أصوات الناخبين الشباب وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية المقرر إقامتها في نوفمبر من هذا العام، وشهد تطبيق تيك توك ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو مصور له على الحساب الرسمي الذي تم إنشاؤه مخصصا لتدعيم الحملة الانتخابية الرئيس الديمقراطي وأجاب بايدن على عدد من الأسئلة فيما يشبه “الترند” بالتطبيق الشهير، وظهر بايدن في مقطع فيديو مدته 26 ثانية أجاب فيه على عدة أسئلة حيث تم سؤاله عن مدى اعجابه بمباريات السوبر بول الأمريكية وسؤاله عما اذا كان يفضل مشاهدة المباراة نفسها أم العرض الذي يتخلل المباراة والذي تتم إقامته بين الشوط الأول والثاني حيث اختار بايدن المباراة نفسها وأجاب أيضاً عن سؤاله عن مرشحه المفضل للانتخابات الأمريكية وتم تخيره بين نفسه أو منافسه دونالد ترامب حيث أعلن تفضيل نفسه مستغرباً ومتسائلاً عما اذا كان الأمر مزحة، يبدو أن جو بايدن يحاول استقطاب عدد من الناخبين الأصغر سنا وذلك عبر التواصل معهم بالتطبيق الذي تستخدمه شريحة كبيرة جدا من الشباب الأمريكيين والذين تتراوح أعمارهم وبين الـ 16 – 18 عاماً وحتى منتصف العشرينات وغيرها من الأعمار لكن الشريحة الأكبر هي من الشباب الأصغر سناً وذلك في ظل القلق من تطبيق تيك توك وتحذر عدة ولايات أمريكية من استخدام التطبيق وقامت ولايات أمريكية بحظر استخدام التطبيق ومنع استخدامه في أجهزة الحكومة الرسمية لتلك الولايات ومنع الموظفين الرسميين بالحكومة من استخدام التطبيق وذلك بسبب مخاوف أمنية ترتبط بالتطبيق.

يذكر بأن تطبيق تيك توك هو تطبيق صيني وتم إنشاءه من قبل شركة بايتدانس الصينية، يعتمد التطبيق على مشاركة الفيديوهات القصيرة التي تترواح مدتها بين 30 ثانية ودقيقة الى دقيقتين، منعت بعض الدول استخدام تطبيق تيك توك خوفاً من التجسس حيث اتهمت عدة جهات الصين بمحاولة التجسس على المستخدمين ومن أبرز الدول التي منعت استخدام التطبيق الهند والتي لها مشاكل دبلوماسية مع بكين، يصل عدد مستخدمي تطبيق تيك توك لقرابة الـ 2 مليار مستخدم أغلبهم من الصين والهند وتم اطلاق التطبيق للمرة الأولى في عام 2017 وفي 23 يناير 2018، احتل تطبيق تيك توك المرتبة الأولى بين تنزيلات التطبيقات المجانية على متاجر التطبيقات في تايلاند ودول أخرى، انشأ التطبيق مهندس برمجيات صيني اسمه “تشانغ يي مين” وبالنظر إلى شعبية التطبيقات مثل سناب شات وقت إطلاق التطبيق بدأ “تشانغ يي مين” في تطوير تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة موسيقية مزامنة للموسيقى وذلك بهدف إشراك الجمهور الشاب، حيث قام بدمج الذكاء الاصطناعي للتوصية بمحتوى مماثل للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وعمليات البحث، تم تطوير التطبيق خلال 200 يوم، وتم إطلاقه تحت اسم “Douyin” في الصين لأول مرة في سبتمبر 2016، وحصل خلال عام واحد على 100 مليون مستخدم، مع أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو يوميا، دفعت هذه الخطوة تشانغ يي مين إلى العمل على إطلاق التطبيق بشكل عالمي حيث صار في وقت قصير أحد أبرز التطبيقات وأكثرها استخداماً على مستوى العالم قبل أن ينضم اليه عدد من المشاهير مما دفع مشاهير آخرين للانضمام للتطبيق وبالتالي شهرة أكبر للتطبيق.