بايدن يرسل مبعوث “الضغط”.. وإسرائيل تتحدى: سنواصل بدون دعم

صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يعتزم السفر إلى إسرائيل الخميس والجمعة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية، والرئيس إسحق هرتسوغ، لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن - المصدر موقع مصراوي

رسائل ضاغطة إلى تل أبيب

أشارت تقارير صحفية عن الخلاف الجديد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة، حيث قال بايدن إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير حكومته المتشددة بعدما فقدت تل أبيب دعم المجتمع الدولي لها، نتيجة للقصف العشوائي في غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.

سنواصل الحرب دون دعم دولي

قام إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي بالرد على هذا الأمر “بأن الموافقة على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي سيكون خطأ فادح وستواصل إسرائيل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو بدونه”.

وواصل قوله “وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لمنظمة حماس الإرهابية وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى”.