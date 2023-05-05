بايدن يحذر طرفي الصراع في السودان بالعقوبات

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طرفي الصراع من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووصف بايدن ما يجري في السودان عبارة عن خيانة للمواطنين السودانيين ويجب أن ينتهي الصراع القائم فيها.

وأصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً يفيد بفرض عقوبات على عدد من الأشخاص حملهم مسؤولية زعزعة استقرار السودان.

وأكد بايدن على ضرورة حل النزاع في السودان، وهدد بالقيام بفرض عقوبات على من يستهدف المدنيين السودانيين ويعرقل العملية الانتقالية السلمية للسلطة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان نقله البيت الأبيض:” الحرب السودانية مأساة حقيقية، وهي خيانة لمطالب الشعب السوداني بحكومة مدنية وديمقراطية شاملة، يجب أن تنتهي الحرب”.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة على استعداد تام لتلبية جميع المطالب الإنسانية.

ويشار إلى أن ” حرب الجنرالين ” في السودان مستمرة في أسبوعها الثالث على التوالي بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويقود الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويقود قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ( حميدتي”، وأسفرت الحرب عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بينهم الكثير من المدنيين.