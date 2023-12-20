بالكاد قطرة للشرب.. اليونيسف تُحذر: نقص المياه في غزة يهدد حياة الأطفال

يؤثر نقص إمدادات المياه الصالحة للشرب بشكل خطير على الأطفال النازحين إلى جنوب قطاع غزة؛ حيث يحصل 90% من الأطفال النازحون حديثًا على كميات يومية تتراوح بين 1.5 لتر إلى 2 لتر من الماء، وتلك الكمية بحسب تقديرات منظمة اليونيسف أقل بكثير من تلك الموصى بها من أجل البقاء على قيد الحياة، فالحد الأدنى الموصى به لكمية المياه في حالات الطوارئ يبلغ 15 لترًا يشمل مياه الشرب والطهي والغسيل، أما الحد الأدنى اللازم من الماء للبقاء على قيد الحياة فقط يصل إلى 3 لترات باليوم الواحد.

طفلتين من غزة يحملون دِلاء الماء وينظرون إلى المنزل المدمر من القصف الإسرائيلي - مصدر الصورة: موقع Unicef

تأثير نقص إمدادات المياه

تُشير منظمة اليونيسف في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، إلى وجود مئات الآلاف من النازحين داخليًا إلى رفح -من بداية ديسمبر الجاري- نصفهم من الأطفال، وهم بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء والأدوية والمأوى والحماية، ومع استمرار الطلب المتزايد في ظل الأعمال العدائية المستمرة من قوات الاحتلال، وتدمير أنظمة الصرف الصحي ومرافق المياه في غزة بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي المرافق والأنظمة الصحية وأصبح بعضها متضرر بشكل كامل.

‘بالكاد قطرة للشرب’: لا يحصل الأطفال في قطاع #غزة على 90 في المائة من استهلاكهم الطبيعي للمياه. تحذر اليونيسف من أن خدمات المياه والصرف الصحي على وشك الانهيار بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق. — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) December 20، 2023

هذا بالإضافة للعديد من الأضرار التي لحقت بالبُنى التحتية مع نقص الوقود وقلة إمدادات الكهرباء، ونتيجة لهذا الوضع المتردي أصبح الأطفال بشكل خاص أكثر عرضة للمخاطر الصحية التي تهدد حياتهم؛ حيث انتشار الأمراض كالإسهال والجفاف وسوء التغذية، كما تزداد المخاوف من انتشار مرض الكوليرا والإسهال المزمن بسبب نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب، خاصة مع سقوط الأمطار وحدوث فيضانات بالمنطقة مؤخرًا.

تحذيرات بشأن الوضع الصحي

تأكيدًا على ذلك يوضح مسؤولو منظمة “اليونيسيف” تسجيلهم بالفعل ارتفاع في حالات الإسهال بين الأطفال أقل من سن الخامسة بنسبة تضاعفت 20 مرة عن المتوسط الشهري، وأكثر من 160 ألف مُصاب بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، هذا بالإضافة إلى زيادة في حالات الإصابة بجدري الماء والجرب والقمل والطفح الجلدي، في إطار ذلك تُصرح “كاثرين راسل” المديرة التنفيذية للمنظمة قائلة:

“يضطر الأطفال وأسرهم إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث بدون مياه صالحة للشرب، سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة”.

كما أن الأطفال والعائلات في مراكز الإيواء بجميع أنحاء قطاع غزة يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على مرافق صحية مناسبة؛ حيث ينتظر النساء والأطفال طوابير طويلة لاستخدام المراحيض نظرًا لقلة المتوفر، فعدد المستخدمين لكل مرحاض يصل إلى 700 شخص في المتوسط وهذا يعرضهم لمخاطر صحية إضافية، كما يوجد أيضًا نقصًا حادًا في الأماكن المخصصة للاستحمام الأمر الذي جعل النظافة الشخصية شبه مستحيلة وهذا الوضع يؤثر بشكل خاص على الفتيات والنساء ويزيد من احتمال انتشار الأمراض.

جهود اليونيسف في توفير المياه الآمنة والصرف الصحي

في ضوء ذلك تعمل اليونيسف بالتعاون مع شركائها على توفير الإمدادات اللازمة لتشغيل المرافق المائية والصرف الصحي بقطاع غزة، وتشمل هذه الإمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه والآبار، وكذلك وسائل نقل المياه بالشاحنات وإدارة النفايات، ومن خلال هذه الجهود تمكنت اليونيسف وشركاؤها من تأمين المياه الصحية لأكثر من 1.3 مليون مواطن منذ بداية الأزمة، كما ساهمت في:

توزيع ما يزيد عن 45 ألف جركن مياه.

توصيل مستلزمات النظافة لأكثر من 189 ألف شخص.

إمداد 400 ألف شخص بخدمات الصرف الصحي والنظافة.

توزيع أكثر من 130 ألف من أدوات النظافة (بما فيها منتجات النظافة والصحة الخاصة بالدورة الشهرية – قطع الصابون).

كما تُشير اليونيسيف في بيانها إلى تمكنها من الوصول لشمال قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية وتوزيع 260 ألف لتر من الماء، وعشرة آلاف من مستلزمات النظافة، وتوضح المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف “كاثرين راسل” أنه بالرغم من توفر بعض المعدات والمولدات والإمدادات الضرورية لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إلا إنهم يواجهون صعوبات في إدخالها إلى غزة بسبب القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية، وتُعد هذه الإمدادات ضرورية لضمان الحصول على الحد الأدني من الخدمات الأساسية وضمان بقاء السكان والأطفال في ظروف وحياة صحية آمنة.

“إننا نبذل كل ما في وسعنا لتلبية احتياجات الناس في غزة، ولكن المعدات والإمدادات التي تمكّنا من توفيرها ليست كافية على الإطلاق”.

هذا وتؤكد منظمة اليونيسف على أهمية توفير المساعدات الإنسانية بسرعة ووصولها بسلامة وآمان دون عوائق لكافة الأطفال والأسر المحتاجة في غزة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحماية المرافق المائية والصحية والعاملين الذين يعملون على صيانة وإصلاح تلك المرافق.