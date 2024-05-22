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بالفيديو: وفاة وإصابات وهبوط اضطراري لطائرة سنغافورية في بانكوك

عبد الرحمن عياد

التقط أحد ركاب الخطوط الجوية السنغافورية فيديو يوثق حالة الركاب داخل طائرة بعدما اضطر قائدها إلى القيام بهبوط اضطراري في بانكوك.
ويظهر الفيديو محاولة الطائرة الهبوط بصعوبة وسقوط بعض الركاب من مقاعدهم، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين الركاب البالغ عددهم 211 شخصًا.
وقد أفادت الشركة بوفاة شخص وإصابة آخرين بجروح نتيجة “اضطرابات حادة” تعرضت لها الطائرة أثناء رحلتها من لندن إلى سنغافورة، مما أدى إلى تحويل مسارها إلى بانكوك.
وقد أعلنت الشركة عبر فيسبوك: “يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر”، موضحة أن الطائرة كانت تنقل “211 راكباً و18 من أفراد الطاقم”.

بالفيديو: وفاة وإصابات وهبوط اضطراري لطائرة سنغافورية في بانكوك

من مقطع الفيديو

 


وقد أفادت الخطوط الجوية السنغافورية بأن الرحلة المتجهة من مطار هيثرو إلى سنغافورة واجهت اضطرابات شديدة.
وقد أشارت كورديليا لينش مراسلة سكاي نيوز البريطانية، إلى أن “هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بمطب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري”.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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