بالفيديو: وفاة وإصابات وهبوط اضطراري لطائرة سنغافورية في بانكوك

التقط أحد ركاب الخطوط الجوية السنغافورية فيديو يوثق حالة الركاب داخل طائرة بعدما اضطر قائدها إلى القيام بهبوط اضطراري في بانكوك.

ويظهر الفيديو محاولة الطائرة الهبوط بصعوبة وسقوط بعض الركاب من مقاعدهم، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين الركاب البالغ عددهم 211 شخصًا.

وقد أفادت الشركة بوفاة شخص وإصابة آخرين بجروح نتيجة “اضطرابات حادة” تعرضت لها الطائرة أثناء رحلتها من لندن إلى سنغافورة، مما أدى إلى تحويل مسارها إلى بانكوك.

وقد أعلنت الشركة عبر فيسبوك: “يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر”، موضحة أن الطائرة كانت تنقل “211 راكباً و18 من أفراد الطاقم”.

من مقطع الفيديو

