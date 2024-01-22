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بالفيديو: وفاة رجل أعمال هندي بعد سقوطه خلال الاحتفال بالذكرى الـ25 لشركته

عبد الرحمن عياد

تعرض سانجاي شاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vistex Asia  لحادث مأساوي أدى إلى وفاته أثناء احتفالات الشركة بالذكرى الـ25 لتأسيسها في حيدر أباد.
حيث سقط شاه من القفص الذي كان متواجدًا فيه خلال العرض الاحتفالي، أمام عدد كبير من موظفي الشركة.
وقد نُقل شاه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة يوم الخميس الماضي وفقًا لموقع (تايمز أوف إنديا).
ويظهر مقطع الفيديو سانجاي شاه داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا، وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح.

بالفيديو: وفاة رجل أعمال هندي بعد سقوطه خلال الاحتفال بالذكرى الـ25 لشركته

من مقطع الفيديو

ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض، وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه.

وكان راجو داتلا مسؤول آخر في الشركة متواجدًا أيضًا في القفص ونجا من الحادث بإصابات بليغة، ويتلقى حاليًا العلاج اللازم لإصابته.
ووفقًا للتقارير فقد سقط الاثنان بعد أن قطعت إحدى الحبال التي كانت تربط القفص المعلق على ارتفاع 15 قدمًا.

وقد بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادث وقد وجهت الاتهامات إلى المسؤولين الذين قاموا بتنظيم الحفل بسبب تورطهم في وفاة شاه وإصابة داتلا.
وقد تأسست شركة Vistex على يد شاه في عام 1999 ولديها اليوم 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف، وهي تضم علامات تجارية بما في ذلك GM وBarilla وBayer.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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