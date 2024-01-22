بالفيديو: وفاة رجل أعمال هندي بعد سقوطه خلال الاحتفال بالذكرى الـ25 لشركته

تعرض سانجاي شاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vistex Asia لحادث مأساوي أدى إلى وفاته أثناء احتفالات الشركة بالذكرى الـ25 لتأسيسها في حيدر أباد.

حيث سقط شاه من القفص الذي كان متواجدًا فيه خلال العرض الاحتفالي، أمام عدد كبير من موظفي الشركة.

وقد نُقل شاه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة يوم الخميس الماضي وفقًا لموقع (تايمز أوف إنديا).

ويظهر مقطع الفيديو سانجاي شاه داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا، وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح.

من مقطع الفيديو

ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض، وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه.

وكان راجو داتلا مسؤول آخر في الشركة متواجدًا أيضًا في القفص ونجا من الحادث بإصابات بليغة، ويتلقى حاليًا العلاج اللازم لإصابته.

ووفقًا للتقارير فقد سقط الاثنان بعد أن قطعت إحدى الحبال التي كانت تربط القفص المعلق على ارتفاع 15 قدمًا.

Hindistan'da Vistex adlı teknoloji şirketinin CEO'su Sanjay Shah, kutlama etkinliklerinde konuşma yapmak için çıktığı kafesin halatlarından biri kopunca 15 metre yüksekten yere çakılarak korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.pic.twitter.com/M3L20ULKYC — Record Haber (@recordhaber) January 21, 2024

وقد بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادث وقد وجهت الاتهامات إلى المسؤولين الذين قاموا بتنظيم الحفل بسبب تورطهم في وفاة شاه وإصابة داتلا.

وقد تأسست شركة Vistex على يد شاه في عام 1999 ولديها اليوم 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف، وهي تضم علامات تجارية بما في ذلك GM وBarilla وBayer.