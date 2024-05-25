بالفيديو: هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار أردبيل بسبب خلل فني

أجرت طائرة ركاب إيرانية، كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة تبريز، هبوطًا اضطراريًا في مطار أردبيل نتيجة خلل فني، فجر اليوم السبت.

وقد أوضح مدير عام المطارات في محافظة أردبيل، محمد قصابي، بأن الطائرة من طراز فوكر 100، التي كانت في طريقها من طهران إلى تبريز، اضطرت للهبوط في مطار أردبيل بسبب خلل فني، وفقًا لما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية.

وقد أكد محمد قصابي أنه لم تقع أي خسائر في الأرواح، إلا أن أربعة أشخاص اشتكوا من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الاضطراري، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم على الفور.

ولم يقدّم المسؤول الإيراني تفاصيل إضافية حول الحادثة، فيما أعلنت جامعة أردبيل للعلوم الصحية أنه تم إرسال سبع سيارات إسعاف وحافلة إلى المطار بعد تلقي بلاغ بالهبوط الاضطراري، ووضع المستشفيات في حالة تأهب.

أما الطائرة التي قامت بالهبوط الاضطراري فهي تتبع لشركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول”.

طائرة الركاب Fokker-100

یکی از مسافران «فوکر ۱۰۰ هواپیمایی ایران‌ایر»، که شامگاه جمعه چهارم خرداد مجبور به «فرود اضطراری» در فرودگاه #اردبیل شده بود، در تماس با رادیوفردا جزئیات تازه‌ای را از آن چه گذشته، مطرح کرده است. به گفته این مسافر، خلبان #هواپیما «نقص فنی» را دلیل فرود اضطراری اعلام کرده و مجبور… pic.twitter.com/OkzCSzjiSM — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) May 25, 2024

وتتسبب العقوبات الأميركية الأحادية في إلحاق أضرار كبيرة بقطاع الطيران المدني في إيران.

إيران تواجه صعوبات كبيرة في تجديد أسطول طائراتها القديم نتيجة لهذه العقوبات، مما يجعل من الصعب استيراد قطع غيار الطائرات، وهذا الوضع يؤدي إلى حدوث أعطال فنية وحوادث خلال الرحلات الجوية بين الحين والآخر.

ويُذكر أن طائرة الركاب Fokker-100 التي صنعت في هولندا، قد توقف إنتاجها في عام 1998.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة اليوم تأتي بعد أيام قليلة من سقوط طائرة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير خارجيته وعدد من المسؤولين، مما أدى إلى مصرعهم جميعاً.