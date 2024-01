بالفيديو: نشطاء بيئيون يشوهون لوحة الموناليزا في متحف اللوفر

في حادثة مثيرة للجدل فقد قامت ناشطتان بيئيتين بإلقاء الحساء على الزجاج المصفح الواقي للوحة (الموناليزا) في متحف اللوفر في باريس يوم الأحد.

وقد روجت الناشطتان لهذا العمل الاحتجاجي بدعوى تعزيز الحق في غذاء صحي ومستدام، وتم تنظيف اللوحة وإخلاء الصالة التي تعرض فيها على الفور بعد الحادثة.

وقد استدعت هذه الحادثة استجابة سريعة من إدارة متحف اللوفر، حيث تم تشكيل مجموعة للتعامل مع الواقعة.



وقد أصدرت مجموعة تسمى (الرد الغذائي) بيانًا يوجه رسالة للعالم، مشيرة إلى أن إلقاء الحساء على (الموناليزا) يمثل بداية حملة مقاومة مدنية تهدف إلى تحقيق تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي.

وتعتبر هذه المجموعة نفسها حملة مقاومة مدنية فرنسية، تسعى إلى تعزيز الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام.

ويذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها حيث شهدت الأشهر الماضية سلسلة من العمليات الاحتجاجية التي استهدفت أعمالا فنية في متاحف حول العالم.

وتستخدم هذه الأعمال الاحتجاجية الفن كوسيلة للتعبير عن المخاوف البيئية والاجتماعية، ولكنها تثير أيضًا الجدل حول حق التعبير وحرية التصرف في الممتلكات العامة.

وفي أكتوبر 2022 قامت شابتان بإلقاء حساء الطماطم على تحفة فان غوخ الشهيرة (دوار الشمس) في متحف (ناشونال غاليري) في لندن.

وكانتا الشابتان يرتديان قميصين يحملان عبارة (Just Stop Oil) (أوقفوا النفط)، وقد لصقتا أنفسهما بالحائط وصرختا (أيهما أكثر قيمة؟ الفن أم الحياة؟) وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من أعمال التخريب التي تعرضت لها اللوحة في الماضي.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022