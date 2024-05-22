بالفيديو: نساء يعتدون على مهاجرة سورية وأطفالها في تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر اعتداء نساء تركيات على امرأة سورية وأطفالها، حيث قامت إحدى المرأتين بطردهم من قطار المترو.

كما انتشر أيضاً قبل يومين مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، مهدداً إياه بالخنق أمام ابنته المقعدة من ذوي الهمم في الشارع العام، وقد أثار الفيديو موجة من الغضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من مقطع الفيديو

مقطع متداول لنساء تركيات يطردون امرأة سورية و أطفالها من الميترو 💔!

pic.twitter.com/JAPKhpMIdw — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 20, 2024



وفي سياق متصل فقد أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة التي جرت في إحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديراً لإحدى البنايات.

وتشهد تركيا عدة حوادث اعتداء ضد سوريين وعرب من جنسيات أخرى، مما يثير القلق حول تصاعد التوترات والعنف ضد المهاجرين أو السياح في البلاد.