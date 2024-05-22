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بالفيديو: نساء يعتدون على مهاجرة سورية وأطفالها في تركيا

عبد الرحمن عياد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر اعتداء نساء تركيات على امرأة سورية وأطفالها، حيث قامت إحدى المرأتين بطردهم من قطار المترو.
كما انتشر أيضاً قبل يومين مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، مهدداً إياه بالخنق أمام ابنته المقعدة من ذوي الهمم في الشارع العام، وقد أثار الفيديو موجة من الغضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو: نساء يعتدون على مهاجرة سورية وأطفالها في تركيا

من مقطع الفيديو

 


وفي سياق متصل فقد أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة التي جرت في إحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديراً لإحدى البنايات.
وتشهد تركيا عدة حوادث اعتداء ضد سوريين وعرب من جنسيات أخرى، مما يثير القلق حول تصاعد التوترات والعنف ضد المهاجرين أو السياح في البلاد.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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