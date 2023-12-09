بالفيديو: مندوب روسيا يتحدث بالعربية ويدعو لوقف العنف في قطاع غزة

في سابقة تاريخية في مجلس الأمن الدولي فقد ألقى دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة كلمة باللغة العربية خلال الجلسة التي ناقشت مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب الأسباب الإنسانية.

وقد تحدث بوليانسكي بلغته الأم الروسية في البداية ثم أكمل كلمته باللغة العربية قائلاً: (والآن ألتفت إلى إخواني العرب بلغتهم، تدعو روسيا إلى وقف حلقة العنف إثر التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الذي نشهده منذ 7 أكتوبر).

وقد أعرب بوليانسكي عن تضامن روسيا مع النداءات المتعددة لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية للنزاع في قطاع غزة والحفاظ على الأوضاع الإنسانية هناك.

وأكد أن روسيا تدين بشدة أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال وتعارض أي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب، معتبرًا ذلك نكبة جديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وقد أشار الدبلوماسي الروسي إلى الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) لإفشال القرار المطروح.

وقال بوليانسكي: (وفي وجه هذه المخططات المشكوك فيها كانت روسيا ولا تزال تقف إلى جانب الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي قد تتعايش في السلام والأمن مع جارتها إسرائيل).

وأضاف بوليانسكي أن روسيا تستعد لمضاعفة جهودها لتحقيق هذا الهدف المنشود وذلك بالاعتماد على المرجعيات الدولية المعروفة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

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