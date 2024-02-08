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بالفيديو: مقتل قائدان في كتائب حزب الله في هجوم ببغداد

عبد الرحمن عياد

تعرضت بغداد لهجوم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء حيث تم قتل قادة في كتائب حزب الله وفقًا لما ذكره مراسل (سكاي نيوز عربية) وقد استهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرق العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وقد أفاد المراسل بأن أحد القتلى هو أبو باقر الساعدي، القائد الذي يعد مهندس الصواريخ في كتائب حزب الله، بالإضافة إلى أركان العليوي، المسؤول عن نظام المعلومات في الكتائب.
وقال مصدر أمني لوكالة (فرانس برس) بأن الهجوم نفذته طائرة مسيّرة بواسطة ثلاث صواريخ استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة المشتل.
ووفقًا لمصدر أمني آخر فقد كانت السيارة تقل قائدًا في الحشد الشعبي، وهو التكتل الذي يضم كتائب حزب الله.
وقد تم تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر سيارة محترقة بالكامل نتيجة الهجوم.

بالفيديو: مقتل قائدان في كتائب حزب الله في هجوم ببغداد

من مقطع الفيديو

 

ويُعد كتائب حزب الله فصيلاً مسلحًا متحالفًا مع إيران وشارك في الأشهر الأخيرة في العديد من الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في المنطقة.
وفي اليوم السابق فقد شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية في سوريا والعراق استهدفت ميليشيات موالية لإيران ردًا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية للقوات الأميركية في 28 يناير قرب الحدود بين سوريا والعراق، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وتصنف الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقية كمنظمة إرهابية وسبق أن نفذت غارات ضدها.

 

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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