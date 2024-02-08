بالفيديو: مقتل قائدان في كتائب حزب الله في هجوم ببغداد

تعرضت بغداد لهجوم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء حيث تم قتل قادة في كتائب حزب الله وفقًا لما ذكره مراسل (سكاي نيوز عربية) وقد استهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرق العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقد أفاد المراسل بأن أحد القتلى هو أبو باقر الساعدي، القائد الذي يعد مهندس الصواريخ في كتائب حزب الله، بالإضافة إلى أركان العليوي، المسؤول عن نظام المعلومات في الكتائب.

وقال مصدر أمني لوكالة (فرانس برس) بأن الهجوم نفذته طائرة مسيّرة بواسطة ثلاث صواريخ استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة المشتل.

ووفقًا لمصدر أمني آخر فقد كانت السيارة تقل قائدًا في الحشد الشعبي، وهو التكتل الذي يضم كتائب حزب الله.

وقد تم تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر سيارة محترقة بالكامل نتيجة الهجوم.

من مقطع الفيديو

درون يستهدف سيارة في #بغداد بدون معرفة من بداخلها الى الان .. pic.twitter.com/J4ltpBEypE — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) February 7, 2024

ويُعد كتائب حزب الله فصيلاً مسلحًا متحالفًا مع إيران وشارك في الأشهر الأخيرة في العديد من الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في المنطقة.

وفي اليوم السابق فقد شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية في سوريا والعراق استهدفت ميليشيات موالية لإيران ردًا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية للقوات الأميركية في 28 يناير قرب الحدود بين سوريا والعراق، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتصنف الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقية كمنظمة إرهابية وسبق أن نفذت غارات ضدها.