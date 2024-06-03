بالفيديو: مصرع طيار وإصابة آخر بحادث تصادم طائرتين في عرض جوي

لقي طيار حتفه بشكل مروع وأصيب آخر يوم الأحد في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين خلال عرض جوي في مطار باجة بجنوب البرتغال.

عرض جوي



وقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ست طائرات تؤدي عرضًا جويًا على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض، وفجأة ارتفعت إحدى الطائرات واصطدمت بأخرى، مما أدى إلى تحطمها وسط سحابة من الدخان.

وقد أعلنت القوات الجوية البرتغالية في بيان بأن ” طائرتين تعرضتا لحادث خلال عرض جوي شاركت فيه ست طائرات ضمن عرض باجة الجوي”.



وخلال التصادم الذي وقع بعد الرابعة عصرًا فقد قتل شخص من الجنسية الإسبانية حسبما أفاد الجيش.

كما أُصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة، وقد تلقى الطيار المصاب علاجًا طارئًا قبل نقله إلى المستشفى في باجة، وهي بلدة تقع جنوب البرتغال ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

وقد أوضح متحدث باسم الجيش بأن الطيار كان قائد إحدى الطائرتين، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

وقد أفاد الجيش البرتغالي بأن الطائرة التي سقطت تحطمت “خارج محيط القاعدة الجوية”، بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بأمان على المدرج.

اصطدام طائرتين خلال تحليقهما في السماء أثناء معرض جوي للطائرات في #البرتغال#العربية pic.twitter.com/afubEGVhub — العربية (@AlArabiya) June 2, 2024



وقد أكد الجيش بأن الحادث “لم يسفر عن أي إصابات بين الحضور”، أما الطياران المنتمين إلى فريق استعراضي يدعى “ياك ستارز” يتكون أعضاؤه من جنسيتي الإسبانية والبرتغالية، كانا يحلقان بطائرتين من طراز ياكوفليف ياك 52، وهي طائرة صغيرة سوفيتية التصميم مخصصة للتدريب والاستعراضات.

وبحسب موقع “عرض باجة الجوي” فقد تمت جدولة حوالى 30 استعراضا جويا لمجموعات من دول أوروبية مختلفة إلى جانب “ياك ستارز” الذي تم تقديمه على أنه أكبر فريق استعراضات جوية مدني في جنوب أوروبا.