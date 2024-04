بالفيديو .. مشاهد مثيرة لكسوف الشمس الكلي النادر اليوم بعدد من دول العالم

شهدت عدد من دول العالم اليوم ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في كسوف كلي للشمس في بعض المناطق، وكسوف جزئي في مناطق أخرى، وفي هذه الظاهرة المعروفة يحجب القمر الشمس بشكل كامل، ليتحول النهار إلى ليل في لحظات تستمر لعدة دقائق.

كسوف اليوم شاهده سكان السواحل المكسيكية وعدد من الولايات الأمريكية، حيث غطى القمر الشمس بشكل كامل في مدينة مازاتلان المكسيكية في تمام الساعة 11:07 بالتوقيت المحلي للمكسيك، ثم شهدت أجزاء من ولايات وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية ليلاً كاملاً مع تحرك القمر أمام الشمس في مدن إنديانابوليس وكليفلاند وبافالو.

مرور القمر أمام الشمس كان بسرعة بلغت 2400 كم/ ساعة، الأمر الذي منح عشاق متابعة الظواهر الفلكية دقائق قليلة لمشاهدة هذا الحدث الذي يتكرر كل عدد كبير من السنوات.

جدير بالذكر أن ظاهرة الكسوف اليوم استغرقت بالكامل 5 ساعات و10 دقائق، حيث بدء الكسوف الجزئي يغطي مساحة من الشمس، ثم يصل إلى الذروة ليغطي كامل مساحة الشمس ليتحول النهار إلى ليل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القرن الواحد والعشرين سوف يشهد 224 كسوفاً شمسياً، حيث تتنوع بين كسوف كلي للشمس بعدد يبلغ 68 مرة، وكسوف جزئي بعدد 77 مرة، و72 كسوفاً حلقياً، و7 كسوفات مختلطة.

كسوف اليوم كان كلياً على كل من المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، كما شاهد الكسوف بشكل جزئي كل من دول غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الهادي، والمحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الجنوبية.

الرئيس بايدن يوجه رسالة بنظارة الكسوف

لم ينسى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يستغل وجود هذه الظاهرة الفلكية في بلاده، ووجه رسالة للمواطنين الراغبين في متابعة الكسوف من خلال صفحته على منصة “X” قال فيها “أيها الناس، استمتعوا بالكسوف، وافعلوا ذلك بحذر لا تكونوا سخيفين”.

An eclipse is worth marveling at.

But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735

— President Biden (@POTUS) April 8, 2024