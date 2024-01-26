بالفيديو: محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الإبادة والسماح بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة

في قرارها الأولي فقد طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل بأن تتوقف عن التحريض على الإبادة وتفرض عقوبات على المذنبين، وذلك في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي اتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما طالبت المحكمة بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع المحاصر.

محكمة العدل الدولية في لاهاي

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت أيضًا إجراءات عاجلة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن المحكمة لم تصدر قرارًا بهذا الشأن.

ويذكر أن الحرب في قطاع غزة قد اندلعت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل، وردت إسرائيل عليه بقوة وعدوانية وحصار كامل وقتل المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء مما أدى إلى تصاعد التوتر وتفاقم الحصار على القطاع.

ومع ذلك فإن المحكمة لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية قبل فترة طويلة.



ويشدد القرار على أهمية التحقيق الشامل في هذه الاتهامات والذي قد يستغرق سنوات، وقد اكتفت المحكمة بإصدار قرار حول التدابير العاجلة قبل أن تنظر في جوهر الدعوى.

وفي القرار فقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويعتبر هذا الحكم محطة هامة تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

وقد أشارت المحكمة إلى أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وأكدت أيضًا أنه يتعين على إسرائيل أن تمنع بشكل كامل التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم الإبادة، وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أعمال إبادة محتملة في قطاع غزة.

بث مباشر.. محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها للفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل#سكاي_مباشر https://t.co/ZlkkpO5Z3N — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 26, 2024

وقد تقدمت جنوب إفريقيا بالدعوى واتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المذنبين، والتي تم توقيعها في عام 1948 كرد فعل عالمي على محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وقبل انعقاد الجلسة يوم الجمعة فقد أعربت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، عن أمل بلادها وأكدت أهمية إلقاء الضوء على مصير الأبرياء في فلسطين.

وقد وصفت وزارة الخارجية القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بأنه (انتصار حاسم للقانون الدولي) وخطوة هامة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

وقد أثارت هذه القضية استياءً شديدًا في إسرائيل، حيث اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أن العالم قد انقلب رأسًا على عقب).

وقد أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر، أنه إذا كانت هناك أعمال يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل.

ويُذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول هي قرارات قانونية ملزمة، ولكن المحكمة غير مجهزة لتنفيذ تلك الأحكام، على سبيل المثال فقد صدرت أوامر سابقة لروسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.

وقد أشار نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة، وأكد أنه لن يتوقف أمام أي جهة سواء كانت هيئة المحكمة الدولية في لاهاي أو أي جهة أخرى.

ومن جانبها فقد التزمت حركة حماس يوم الخميس بوقف إطلاق النار إذا صدر قرار من محكمة العدل الدولية بذلك على أن يلتزم بها إسرائيل أيضًا.

وقد قامت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيًا بالتصويت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باستثناء توجيه أمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقد أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأن لديها الصلاحية لاتخاذ إجراءات طارئة وفقًا لطلب جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، وقد أكدت المحكمة بأنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.

وأضافت المحكمة: (لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، الفلسطينيون هم مجموعة تخضع للحماية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية).

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا كان الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في تدمير مساحات واسعة في قطاع غزة وأودت بحياة أكثر من 26 ألف شخص وفقًا للسلطات الصحية في غزة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن وفدًا فلسطينيًا سوف يحضر جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في الحكم المنتظر اليوم.

وقد أشارت الوزارة في بيانها إلى أن الجانب الفلسطيني يُقدر (سرعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بشأن الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقديم طلب جنوب أفريقيا).

وقد طالبت إسرائيل المحكمة برفض القضية بشكل كامل، وأعرب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس عن توقعهم من (المحكمة التابعة للأمم المتحدة رفض هذه الاتهامات الزائفة والمضللة).

وقد رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وقد دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك إسرائيل وهذا تعهد قانوني ملزم.

وقد أشادت جنوب أفريقيا يوم الجمعة (بالنصر الحاسم) لحكم القانون الدولي بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا: (اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني).