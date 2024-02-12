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بالفيديو: لاعب كرة القدم يلقى حتفه بسبب صاعقة رعدية فى الملعب

عبد الرحمن عياد

في حادث مروع أثناء مباراة ودية فقد تعرض لاعب كرة القدم الإندونيسي لحادث قاتل على الملعب بسبب صاعقة برق، وقد أظهرت لقطات فيديو صادمة وفاة اللاعب بشكل مباشر أمام الجماهير المتواجدة.

بالفيديو: لاعب كرة القدم يلقى حتفه بسبب صاعقة رعدية فى الملعب

ووفقًا للتقارير الصحفية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي فقد توفي اللاعب خلال المباراة الودية يوم الأحد الماضي بعدما ضربته صاعقة رعدية مفاجئة.

وتفيد التقارير المحلية بأن الضحية هو سبتيان، لاعب فريق (أفي بي أي سوبانغ) ويبلغ من العمر 30 عامًا، وكانت المباراة تقام بين فريقي (سوبانغ) و (إف إل أو) على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعندما وقع الحادث المأساوي هرع زملاء اللاعب إلى موقع الحادث في محاولة يائسة لإنقاذه، ولكنه للأسف فارق الحياة أمام أعين الجميع مما تسبب في صدمة عميقة للاعبين الآخرين والحضور.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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تعليق 1
  1. هنا١ يقول

    فعلها الرمز الاممىى الكبير وليد الطلاسى وسقط ترامب ونتنياهو بالطريق

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