بالفيديو: لاعب كرة القدم يلقى حتفه بسبب صاعقة رعدية فى الملعب

في حادث مروع أثناء مباراة ودية فقد تعرض لاعب كرة القدم الإندونيسي لحادث قاتل على الملعب بسبب صاعقة برق، وقد أظهرت لقطات فيديو صادمة وفاة اللاعب بشكل مباشر أمام الجماهير المتواجدة.

ووفقًا للتقارير الصحفية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي فقد توفي اللاعب خلال المباراة الودية يوم الأحد الماضي بعدما ضربته صاعقة رعدية مفاجئة.

وتفيد التقارير المحلية بأن الضحية هو سبتيان، لاعب فريق (أفي بي أي سوبانغ) ويبلغ من العمر 30 عامًا، وكانت المباراة تقام بين فريقي (سوبانغ) و (إف إل أو) على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعندما وقع الحادث المأساوي هرع زملاء اللاعب إلى موقع الحادث في محاولة يائسة لإنقاذه، ولكنه للأسف فارق الحياة أمام أعين الجميع مما تسبب في صدمة عميقة للاعبين الآخرين والحضور.