بالفيديو: كتائب القسام تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين يوجهون رسالة استغاثة

أعادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشر فيديو يوم السبت يظهر اثنين من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حيث يتحدثون عن ظروف احتجازهما ويرسلون رسائل مؤثرة لعائلاتهم، بينما يظهر أحدهم وهو ينهار باكيًا.

وقد نشرت كتائب القسام على الفيديو: “الضغط العسكري أدى إلى مقتل العديد من الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أحبائهم”، وختم الفيديو بعبارة “أدركوهم قبل فوات الآوان”.

وفي الفيديو، يظهر الأسير الإسرائيلي كيث سيغال (64 عامًا) من سكان غلاف عزة وهو يرسل رسالة مؤثرة إلى عائلته، حيث يقول: “أنا أحبكم جدًا، من المهم أن تعلموا أنني بخير وآمل أن تكونوا بخير أيضًا”.

ثم قال: “لدي ذكريات جميلة جدًا من عيد الفصح في العام الماضي حيث احتفلنا معًا”، ثم انهار باكيًا قائلاً: “آمل بشدة أن نحصل على أفضل مفاجأة ممكنة”.

وقد أشار إلى أنه يواجه خطرًا نتيجة القصف، وأن هذا الوضع مخيف ومرعب، وقد يعيشه منذ فترة طويلة، ويشعر بأنه تم التخلي عنه، مطالبًا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات للتوصل إلى صفقة قريبة.

ثم أضاف قائلاً: “نشعر بالتماطل وأن الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا جدًا”، وتساءل قائلاً: “إلى متى سيستمر هذا؟”.

من مقطع الفيديو



وقد تحدث الأسير الإسرائيلي عومري ميران، البالغ من العمر 47 عامًا والمسجون في حركة حماس منذ أكثر من 202 يومًا، عن وحشية الحرب التي يشهدها ويتعرض لها في ظروف صعبة تحت القصف العنيف، وقد عبر عن حنينه لعائلته ورغبته في الاحتفال بالأعياد معهم، وعبر عن أمله في أن يتمكنوا على الأقل من الاحتفال معًا في عيد الاستقلال القادم.

وقد شدد على ضرورة التوصل إلى صفقة للإفراج عنهم حتى يتمكنوا من الخروج والعودة إلى عائلاتهم والعيش بحرية وسلامة، وطالب الجميع ببذل قصارى جهدهم للضغط على الحكومة بكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذه الصفقة.

كتائب القسام تبث مشاهد لمحتجزين لديها يطالبون حكومة نتنياهو بإبداء المرونة في مفاوضات صفقة التبادل pic.twitter.com/QtjYBd7SbB — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2024



ويذكر أن هناك حوالي 129 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر، ومن بينهم 34 يُعتقد أنهم توفوا، وفقًا لتقديرات المسؤولين الإسرائيليين، وقد تم الإفراج عن حوالي 100 أسير في اتفاق سابق في نوفمبر الماضي.

وقد قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في تعليقه على مقطع الفيديو: “نشرت حماس شريط فيديو يتضمن أول دليل على حياة المواطن الأمريكي كيث سيغال المحتجز في غزة، ويتضمن إثباتًا للحياة من رهينة أخرى، هو عومري ميران”.

وقد ذكرت قناة كان العبرية: “الرعب النفسي مستمر، حماس تنشر شهادة حياة المختطفين كيث سيغال وعومري ميران”.

وقد قال والد الأسير الإسرائيلي لدى القسام عمري ميرون الذي ظهر في فيديو قبل قليل: “هذه أول إشارة نحصل عليها تدل على أنه حي”.

وفي سياق متصل فقد أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مقر عائلات أسرى الاحتلال أفاد بأن “التظاهرة في تل أبيب الليلة سوف تكون تحت شعار (حان وقت الصفقة التي تعيد الجميع إلى الوطن) يجب ألا تفوتوا فرصة التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين”.