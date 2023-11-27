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بالفيديو: قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي في سوريا

عبد الرحمن عياد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء يوم الأحد يظهر أعمدة الدخان تتصاعد من محيط مدرج الطائرات في مطار دمشق الدولي.
وقد أفادت مصادر متعددة أن هذا الحدث يأتي بعد تعرض المطار لغارات جوية نفذتها إسرائيل.

وقد ذكرت جريدة (الوطن السورية) الحكومية أن مطار دمشق الدولي تعرض لقصف إسرائيلي جديد في ذلك اليوم.
وأفادت بأنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق إلى مطاري حلب واللاذقية.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مطار دمشق الدولي في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم.
ويذكر أن المطار كان قد استؤنف عمله قبل يوم واحد فقط من هذا الهجوم حيث استهدفت الغارات المهابط في المطار وأدت إلى تعطيله مرة أخرى.
كما سُمع دوي انفجار آخر في محيط مطار المزة العسكري.

وقد أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدفاع الجوي السوري لم يتصد للقصف الإسرائيلي هذه المرة.

 

 

ويذكر أن مطار دمشق الدولي كان قد خرج عن الخدمة في 22 أكتوبر الماضي بعد أن شنت طائرات إسرائيلية غارات عليه استهدفت المهابط.
وقد نتج عن تلك الغارات مقتل اثنين من العاملين في المطار مما أدى إلى تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية في ذلك الوقت.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد قامت إسرائيل بشن 55 هجومًا على الأراضي السورية منذ بداية هذا العام.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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