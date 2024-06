أفادت وسائل إعلام حوثية بأن العاصمة اليمنية صنعاء قد تعرضت لقصف من قبل القوات الأميركية والبريطانية في وقت متأخر مساء السبت، ووفقًا للتقارير فقد استهدفت الغارات صنعاء بخمس غارات جوية أسفرت عن انفجارات ضخمة.

بالفيديو: قصف أميركي بريطاني يستهدف العاصمة اليمنية ومواقع حوثية



وقد ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن القصف الأميركي البريطاني استهدف معسكرات النهدين والصيانة وخشم البكرة، بالإضافة إلى فج عطان ومحيط التلفزيون في صنعاء، ولم يقتصر القصف على صنعاء فقط بل استهدف أيضًا محافظتي الحديدة وعمران.



ووفقًا للتقارير فقد تعرضت أيضًا مديريتي حيفان ومقبنة في تعز لقصف القوات الأميركية البريطانية، تم تداول مقاطع فيديو وصور تظهر القصف والتي قال النشطاء إنها تعود للضربات الأميركية البريطانية في صنعاء.

وقد أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الضربات الأميركية والبريطانية قد استهدفت العديد من الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن يوم السبت، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضربات تعتبر الأقوى منذ أسابيع.



وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” عن تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على 18 هدفًا للحوثيين في اليمن.

وقد أوضحت الوزارة أن الضربات الجوية التي نفذتها كانت ضربات ضرورية ومتناسبة، استهدفت بالضبط 18 هدفًا تشمل منشآت تخزين الأسلحة والمسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات والمروحيات.



كما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية و وزراة الدفاع البريطانية بأن الضربات أتت رداً على استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والبحرية التي لا تهدد أرواح البحارة فحسب وإنما أرواح الشعب اليمني بما في ذلك هجوم صاروخي في 22 فبراير أصاب السفينة البريطانية أيلاندر وجرح أحد أفراد طاقمها، بالإضافة إلى هجوم صاروخي في 19 فبراير كاد يصيب السفينة الأميركية تشامبيون بينما كانت تقوم بتوصيل مساعدات لليمن.



ومنذ 19 نوفمبر فقد قام الحوثيون المدعومون من إيران بشن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، ومن المشتبه فيه أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك احتجاجًا على الحرب التي تدور بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وتشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات بشكل متكرر على مواقع تابعة للحوثيين منذ 12 يناير في محاولة لردعهم.

وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين الحين والآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.

وبعد الضربات الغربية فقد بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أي مصالح وسفن البلدين “أهدافًا مشروعة”.

وقد هددت بريطانيا بتنفيذ المزيد حيث قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في تغريدة على حسابه في “إكس” يوم الأحد “على الرغم من التحذيرات المتكررة فقد واصل الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة مما يقوض الاستقرار الإقليمي، لقد أوضحنا أننا سوف ندعم أقوالنا بالأفعال“.

