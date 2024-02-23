أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” بأن غارة إسرائيلية قد استهدفت بلدة كفررمان قرب النبطية في جنوب لبنان يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من حزب الله وأصيب آخرون.

من موقع القصف الإسرائيلي

وقد تم تنفيذ الغارة عن طريق استهداف شقة سكنية في كفر رمان، وأظهر مقطع فيديو سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الحادث، وتقع كفر رمان على بُعد 12 كيلومترًا من أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وقد تم الكشف عن قتيلين منتميين لحزب الله من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، وهما حسن صالح وهشام عبد الله.

وقد قتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لحزب الله وأصيب آخرون في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في كفر رمان، ويعتبر صالح أحد القتيلين من أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صالح “مسؤول كبير في حزب الله، وعضو بارز في قوة الرضوان التابعة له، وكان قائد منطقة مزارع شبعا”.

ومن جانبه فقد أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة بأنه استهدف عدة مواقع في شمال إسرائيل، بما في ذلك كفر يوفال احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.

وتتواصل المواجهات العابرة للحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، والتي بدأت مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وفي لبنان أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل نحو 190 مقاتلًا من حزب الله و50 مدنيًا، في حين قتل 12 جنديًا و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود.

وفي محاولة لتهدئة التوتر فقد أشار عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله يملكان فرصة للتوصل إلى تهدئة.

وقد اجتمع النائبان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي تضررت من النزاع، بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.