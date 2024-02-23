بالفيديو: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في لبنان
أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” بأن غارة إسرائيلية قد استهدفت بلدة كفررمان قرب النبطية في جنوب لبنان يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من حزب الله وأصيب آخرون.
وقد تم تنفيذ الغارة عن طريق استهداف شقة سكنية في كفر رمان، وأظهر مقطع فيديو سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الحادث، وتقع كفر رمان على بُعد 12 كيلومترًا من أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.
وقد تم الكشف عن قتيلين منتميين لحزب الله من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، وهما حسن صالح وهشام عبد الله.
ومن جانبه فقد أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة بأنه استهدف عدة مواقع في شمال إسرائيل، بما في ذلك كفر يوفال احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
وتتواصل المواجهات العابرة للحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، والتي بدأت مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفي لبنان أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل نحو 190 مقاتلًا من حزب الله و50 مدنيًا، في حين قتل 12 جنديًا و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود.
الصور الأولى للغارة الإسرائيلية على "كفر رمان" جنوبي #لبنان #حرب_غزة #سوشال_سكاي pic.twitter.com/H1PQ38PAGt
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 22, 2024
وفي محاولة لتهدئة التوتر فقد أشار عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله يملكان فرصة للتوصل إلى تهدئة.
وقد اجتمع النائبان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي تضررت من النزاع، بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.