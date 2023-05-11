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بالفيديو.. فتاة مغربية تكسر واجهة محل وتسرق البضاعة على الملأ.. تفاخرت بفعلتها

محمد النجار

وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواص الاجتماعي، إقدام فتاة شابة، على كسر زجاج محل من واجهته، ثم قيامها بسرقة شيء من داخله وتفاخرها بتلك الفعلة على الملاء، في شوارع العاصمة المرغبية الرباط، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي المغربية بهذا المقطع الغريب.

الفتاة المغربي

الشابة في حالة غير طبيعية

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أظهر المقطع الشابة في حالة ليست طبيعية، إذ عمدت إلى تكسير الواجهة الزجاجية للمحل التجاري أما الملاء، ثم سرقة بعضٍ من البضاعة المعروضة به، حسب موقع “العربية نت” نقلًا عن موقع “هسبريس” المحلي.

شاهد الفيديو

ضبط الفتاة من قبل الشرطة المغربية

ما إن انتشر المقطع حتى تفاعلت ولاية الرباط بسرعة مع الموقف بجدية كبيرة، وأطلقت مديرية الأمن الوطني الأبحاث والتحريات المنجزة، كاشفة في بيان لها أن الأمر يتعلق بقضية تجري معالجتها حاليًا المصالح الحكومية الخاصة منطقة أمن “حسان أكدال” في العاصمة الرباط.

وأكدت كذلك أن الشرطة تدخلت فورًا، وتمكنت من إيقاف المشتبه بها، عقب قيامها بفعلتها بفترة وجيزة.

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محمد النجار

أنا أدرس بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام، أجيد التعامل مع الكمبيوتر بشكل جيد، فقد حصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج، وعملت في عدة مواقع وصحف، منها جريدتي الوطن والوفد.

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