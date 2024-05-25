أخبار عالمية

بالفيديو: عودة نائب بريطاني إلى البرلمان بعد بتر أطرافه بسبب تسمم الدم

عبد الرحمن عياد

عاد النائب البريطاني كريغ ماكينلاي إلى البرلمان يوم الأربعاء، بعد 5 أشهر من فقدانه يديه وقدميه بسبب تسمم الدم، ليحظى بتصفيق حاد من زملائه وإشادة من رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقد أعرب ماكينلاي البالغ من العمر 57 عامًا، عن رغبته في أن يُعرف باسم “أول نائب آلي” عند عودته إلى مجلس العموم بأرجل وأيدي اصطناعية بعد الحادث الذي كان يهدد حياته العام الماضي.

وقد مازح ماكينلاي بشأن أطرافه الجديدة، قائلاً إنها تجعله يخالف قواعد اللباس في البرلمان بارتداء أحذية رياضية وعدم ارتداء سترة رسمية، مضيفًا: “هذا يوم عاطفي بالنسبة لي”.

ومن جانبه وصف رئيس الوزراء سوناك، ماكينلاي بأنه “مصدر إلهام”، فيما أطلق عليه رئيس البرلمان ليندسي هويل لقب “رجل اللحظة”.

 

 

وتعتبر مرض الإنتان فهو يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ الجسم في إتلاف أعضائه، وقد أوضح ماكينلاي أنه شعر بالإعياء وذهب إلى الفراش، وفي غضون يوم واحد تحول جسده إلى اللون الأزرق.

وقد أمضى ماكينلاي 16 يومًا في غيبوبة واستيقظ ليجد أن ذراعيه وساقيه قد تحولتا إلى اللون الأسود، مما استدعى بتر أطرافه في ديسمبر الماضي.

 

