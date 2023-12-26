أعضاء فريق من الشرطة البيروفية نفذوا عملية ناجحة ضد عصابة تجار مخدرات في بلدة شمال ليما، وقد استخدموا زي سانتا كلوز كتنكر لكيلا يلاحظهم أحد وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات يوم السبت.

بالفيديو : عملية ناجحة للشرطة البيروفية بعد اعتقال تجار مخدرات بمساعدة سانتا كلوز

وقد تمت مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل ببلدة هوارال وهي تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن العاصمة البيروفية وقد تم توثيق العملية في لقطات رسمية نُشرت يوم السبت.

وقد أوضح الكولونيل والتر بالومينو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحافيين يوم السبت قائلاً: (قام أحد أعضاء فريق تيرنا في الشرطة بالتنكر بزي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر)، وأضاف قائلاً: (لقد تمت استراتيجيتنا بالنجاح).

وقد قام الشرطي الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز بكسر باب المنزل واعتقال أحد المشتبه بهم.

وخلال العملية فقد تم اعتقال رجلين وضبط مئات الحزم من المخدرات والماريجوانا ولم تتم تحديد قيمتها بعد من قِبَل السلطات.

وقد تم تقديم أحد المعتقلين للصحافة تحت اسم مستعار (The Grinch) وهو اسم شخصية خيالية معروفة في فيلم رسوم متحركة أمريكي.

وتُستخدم الشرطة البيروفية بانتظام وسيلة التنكر وتنفيذ عمليات خاصة للاستهداف المتكرر للمجرمين المفترضين، ففي 31 أكتوبر الماضي قد نفذوا عملية مماثلة بمناسبة عيد الهالوين ضد تجار مخدرات أيضًا.

ويُعد الاتجار بالمخدرات من أكثر الجرائم التي ازدادت في البيرو خلال السنوات الماضية.