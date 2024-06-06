بالفيديو: عائلة تواجه حادثة غير متوقعة مع زرافة في تكساس

عاشت عائلة من ولاية تكساس الأمريكية لحظة ذعر خلال رحلة سفاري بالسيارة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

من مقطع الفيديو



وقد كان جيسون توتن وزوجته سييرا روبرت وأطفالهما يقومون برحلة سفاري على متن سيارتهم في مركز “فوسيل ريم” للحياة البرية بمدينة غلين روز بولاية تكساس.

ويتيح “فوسيل ريم” للزائرين إطعام بعض الحيوانات، مثل الزرافة.

أشعل فيديو جيسون توتن والد الطفلة مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر ابنته التي كانت تحاول إطعام الزرافة إلا أن الأخيرة التقطتها وانتشلتها من الجزء الخلفي للشاحنة أثناء جولتهم.

وفي فيديو منتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية، تظهر زرافة تقترب من سيارة العائلة، حينها حاولت العائلة إطعام الزرافة، مما أثار إعجاب طفلتهم الصغيرة، ببيزلي.

ودفعت الزرافة رأسها نحو الفتاة واستمرت في الاقتراب بينما تتحرك أكثر داخل الجزء الخلفي للشاحنة.

لكن في لمح البصر، فقد قامت الزرافة بمسك قميص ببيزلي ونزعتها من يد أمها ورفعتها في الهواء.

وقد أظهر الفيديو بعد ذلك الزرافة وهي تمسك بالفتاة وترفعها في الهواء، فيما يمكن سماع امرأة تصرخ في الخلفية.

وقد تدخلت الأم روبرت بسرعة وأمسكت ببيزلي وأعادتها إلى حضنها.

وقال توتن: “نظرت من النافذة الخلفية ورأيت الزرافة، توقف قلبي، لقد أخافتني بشدة”.

وأوضح أن الحادث كان مجرد سوء فهم، وأن الزرافة كانت تنوي انتزاع كيس الطعام من يد بيزلي.



وقد قال وارن لويس، كبير مسؤولي التسويق في مركز فوسيل ريم للحياة البرية في غلين روز، في بيان بأن المركز تلقى إخطارًا يوم الاثنين حول “حادثة تتعلق بإحدى زرافاتنا” وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد أشار لويس إلى أن مثل هذه الحادثة لم تحدث من قبل في فوسيل ريم، مؤكدًا أن المركز يتخذ “إجراءات فورية لضمان عدم تكرارها”.

من جهتها فقد قالت ليندسي ميريرمن، التي التقطت الفيديو، بأنها كانت تصور الزرافة وهي تأكل من أيدي الناس وتغمس رأسها في فتحة السقف، موضحة أن الزرافة أمسكت بالخطأ قميص الفتاة الصغيرة مع الطعام ورفعتها من داخل الشاحنة.