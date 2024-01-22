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بالفيديو: عائلات الرهائن في غزة يقتحمون جلسة للكنيست

عبد الرحمن عياد

اقتحم عشرات من أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة اجتماعًا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين.
وقد تم تداول مقاطع فيديو على منصة اكس تظهر أفراد عائلات الرهائن وهم يصرخون وينددون بوضعهم قائلين (لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك!) وذلك في إشارة إلى أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، وأفادت التقارير المحلية بأن الاحتجاجات تسببت في تعليق اجتماع اللجنة.

بالفيديو: عائلات الرهائن في غزة يقتحمون جلسة للكنيست

بالفيديو: عائلات الرهائن في غزة يقتحمون جلسة للكنيست

وفي الليلة السابقة فقد نظم أفراد عائلات الرهائن خيمة احتجاجية في القدس وتعهدوا بالبقاء هناك حتى يتوصلوا إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن.
وسارع أقارب الرهائن لتنظيم احتجاجاتهم في الأيام الأخيرة مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح ذويهم.

وتدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر هذه الأيام إسرائيل وحماس إلى الانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تهدف إلى الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، وذلك وفقًا لما صرح به دبلوماسيون مشاركون في الوساطة لصحيفة (وول ستريت جورنال) مساء الأحد.

وحتى الآن لم يوافق أي من الأطراف المتنازعة على شروط الاقتراح الجديد الذي يتضمن خطوات تتعارض مع المواقف المعلنة لإسرائيل وحماس.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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